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03.06.2026, 17:43

Конфликт на «Тарасике»: актауские «моржи» просят вернуть им доступ к морю на побережье 4 микрорайона

Общество 0 1 630 Сергей Кораблев

Любители моржевания заявили, что спасатели не разрешают им купаться на участке побережья в районе спуска от памятника Тарасу Шевченко, известном в народе как «Тарасик». По словам «моржей», они плавают здесь круглый год и считают это место безопасным. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz.

Фото местных любителей моржевания
Фото местных любителей моржевания

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Как рассказала одна из участниц моржевания Надежда, спасатели стали запрещать купание на этом участке набережной, несмотря на то, что многие любители закаливания используют его уже несколько лет.

Мы купаемся круглый год, и нас таких более 30 человек. Сейчас желающих стало ещё больше. Лично я плаваю здесь с 2019 года, - рассказала Надежда.

По мнению «моржей», после отступления моря рельеф побережья значительно изменился. Они утверждают, что в настоящее время на участке появились удобные и безопасные места для захода в воду.

Корреспондент Lada.kz обратился за разъяснением запрета в департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Как пояснили спасатели, данный участок побережья, известный среди жителей как «Тарасик», официально включен в перечень мест, где купание запрещено. Причиной является скалистая местность и повышенные риски для жизни и здоровья отдыхающих.

Морские волны могут с силой ударить человека о камни, что способно привести к серьезным травмам или потере сознания. Кроме того, морское дно на данном участке не обследовано и может содержать опасные предметы - металлические конструкции, арматуру, стекло и другой мусор, - объяснили в ведомстве.

Также специалисты предупреждают о резких перепадах глубины и сложном рельефе дна, из-за чего люди могут потерять ориентацию в воде и оказаться в опасной ситуации.

Таким образом купание на «Тарасике» запрещено в целях обеспечения безопасности граждан, заключили в ДЧС региона. Отменять запрет, по данным спасателей, пока не планируется. 

Напомним, ранее спасатели рассказали о главных опасностях на воде в Актау.

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