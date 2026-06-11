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11.06.2026, 16:37

«Народный бухгалтер»: предпринимателям Актау бесплатно разъясняют новый Налоговый кодекс

Общество 0 791 Наталья Вронская

В Актау продолжается акция «Народный бухгалтер», в рамках которой жители города, индивидуальные предприниматели и представители малого бизнеса могут бесплатно получить консультации по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета. С начала года за разъяснениями к специалистам уже обратились несколько сотен человек, передает Lada.kz.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

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Как сообщил заместитель руководителя управления государственных доходов по городу Актау Андрей Смирнов, акция проводится по инициативе министерства финансов Республики Казахстан и направлена на повышение налоговой грамотности населения, а также помощь бизнесу в адаптации к изменениям в законодательстве.

Консультации проходят в Центре обслуживания клиентов городского управления государственных доходов.

Здесь предпринимателей принимают не только сотрудники налоговых органов, но и представитель Альянса профессиональных бухгалтеров. Специалисты помогают разобраться в вопросах бухгалтерского учета, заполнения налоговой отчетности и работы в информационных системах. Особое внимание уделяется разъяснению положений нового Налогового кодекса. Участникам акции рассказывают о порядке сдачи отчетности, переходных нормах по специальным налоговым режимам, особенностях постановки и снятия с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость, а также отвечают на другие актуальные вопросы, возникающие у предпринимателей, - рассказали в пресс-службе ДГД региона.

По словам Андрея Смирнова, сегодня в Актау зарегистрированы 37 182 налогоплательщика. Из них 1 643 предпринимателя работают в общеустановленном режиме налогообложения, а 35 529 используют упрощенный налоговый режим. Именно поэтому разъяснительная работа остается востребованной среди представителей бизнеса.

Очные консультации проводятся два раза в неделю – по вторникам и четвергам с 10:00 до 13:00 часов.

Адрес: 31Б микрорайон, здание №35, управление государственных доходов по городу Актау (на первом этаже).

В ведомстве отмечают, что акция «Народный бухгалтер» помогает предпринимателям своевременно получать достоверную информацию, снижает риск ошибок при ведении бизнеса и способствует профилактике нарушений налогового законодательства.

Мероприятие продлится до конца июня текущего года.

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