Яйцам - бой: в Актау уничтожили 390 штук незаконной продукции российского происхождения

На торговых прилавках областного центра ветеринарная инспекция и департаментом торговли и защиты прав потребителей выявили факт реализации куриных яиц, ввезенных с нарушением установленных требований. Об этом сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей, передает Lada.kz .

Фото департамента по торговле и защите прав потребителей

Продукцию - 390 куриных яиц российского происхождения - без ветеринарных сопроводительных документов обнаружили в ходе контроля на торговых объектах города.

В соответствии с приказом Министра сельского хозяйства с 21 апреля этого года на шесть месяцев введен запрет на ввоз на территорию Казахстана куриных яиц (код ТН ВЭД ЕАЭС 040721) всеми видами транспорта из третьих стран и государств-членов Евразийского экономического союза.

По выявленному факту в соответствии с требованиями действующего законодательства составлен административный протокол. Продавца продуктов без ветеринарных документов оштрафовали на 20 МРП. Партия яиц была изъята и уничтожена в установленном порядке с соблюдением ветеринарно-санитарных требований.

После выявления нарушения с субъектами торговли проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения ветеринарного законодательства и недопустимости реализации продукции, ввезенной с нарушением установленных ограничений.