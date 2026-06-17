Рейды по квартирам и заброшкам: что выявила полиция Актау

За неделю сотрудники полиции составили в городе более 200 протоколов, проведя обходы жилых домов и заброшенных объектов, сообщает Lada.kz .

Фото управления полиции Актау

По информации управления полиции, в ходе обходов квартир и заброшенных зданий за неделю было составлено 218 административных протоколов.

В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» к ответственности привлекли 19 жителей, нарушивших правила благоустройства. В отношении них составлены материалы по статье 505 КоАП РК.

Особое внимание правоохранители уделили семейно-бытовой сфере. Так, в отношении нарушителей вынесено 58 защитных предписаний, а также проведены профилактические работы.

В микрорайонах города прошли встречи с населением. Жителям рассказали о мерах по предупреждению тяжких преступлений, реализации программы по противодействию кражам на 2024-2026 годы, а также о способах защиты от интернет-мошенников.

Полицейские также напомнили горожанам о необходимости соблюдать меры безопасности и не оставлять без присмотра велосипеды, детские коляски, мобильные телефоны и другие ценные вещи в подъездах, коридорах и возле домов.

Напомним, ранее в соцсетях и мессенджерах распространялись сообщения о якобы совершенном убийстве семьи в Жанаозена.