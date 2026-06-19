«Быть или не быть?»: почему памятник первостроителям Актау до сих пор не установлен

После обращения общественников и ветеранов строительства в областном акимате разъяснили, какие процедуры необходимо пройти для установки памятника первопроходцам, сообщает Lada.kz .

Один из эскизов памятника, предоставленный общественниками

Тема установки памятника первостроителям Актау вновь оказалась в центре общественного внимания. После публикации на сайте Lada.kz редакция направила в Мангистауский областной акимат вопросы от инициативной группы «Первопроходцы» и ветеранов города, которые на протяжении нескольких лет добиваются появления монумента в честь людей, стоявших у истоков строительства областного центра.

В декабре 2024 года глава региона заявлял, что памятнику первостроителям быть. Однако общественники до сих пор не увидели конкретных результатов и попросили разъяснить, на каком этапе находится проект.

В ответе областного акимата сообщили, что установка объектов монументального искусства регулируется приказом министра культуры и спорта РК от 28 апреля 2020 года №103. Согласно действующим правилам, окончательное решение о выдаче разрешения на установку памятников, бюстов и стел принимает министерство культуры и информации Казахстана.

Чиновники также напомнили о ряде обязательных требований. В частности, установка монументов должна быть привязана к юбилейным и памятным датам, утвержденным правительством страны. Кроме того, памятники нельзя размещать на земельных участках, принадлежащих физическим или юридическим лицам, а в одном населенном пункте допускается установка только одного объекта, посвященного конкретной личности или историческому событию.

Для включения проекта в официальный план местным исполнительным органам необходимо предоставить в уполномоченный орган предложения с подтвержденным финансированием, решением о выделении земельного участка и протоколом местной комиссии по охране памятников истории и культуры.

Напомним, ранее Актауский Центр Волонтерского движения (АЦВД) «Первопроходцы» обратился к главе региона Нурдаулету Килыбаю с открытым требованием: сдвинуть с мертвой точки вопрос об установке памятника легендарным первостроителям Актау.