Народный полицейский из Актау: история участкового, ради которого горожане собирали подписи

Ко Дню полиции Казахстана принято говорить о раскрытых преступлениях, задержаниях и громких спецоперациях. Однако значительная часть работы по обеспечению порядка остается за кадром. Ее ежедневно выполняют участковые инспекторы – те самые полицейские, которых жители знают по имени и номеру телефона. Одним из таких сотрудников является старший участковый инспектор полиции 2 микрорайона Актау, майор полиции Гульахмед Исмаилов. Корреспондент Lada.kz поговорила со служителем закона о тонкостях его работы.

Фото из личного архива участкового Гульахмеда Исмаилова

Во 2 микрорайоне хорошо знают майора полиции Гульахмеда Исмаилова. За 13 лет службы он стал для многих не просто сотрудником правоохранительных органов, а человеком, к которому идут за советом, помощью и поддержкой. Несколько лет назад жители района даже написали коллективное обращение руководству полиции, когда узнали о его возможном переводе на другой участок. Для Гульахмеда Исмаилова это стало лучшей оценкой его работы.

Сегодня за его плечами 13 лет службы, сотни разрешенных конфликтов, тысячи встреч с жителями и один необычный случай, который он вспоминает с особой теплотой.

Для любого участкового самое важное – доверие людей. Когда тебе звонят не потому, что обязаны, а потому что знают: ты выслушаешь и постараешься помочь, это дорогого стоит, - говорит майор.

Неожиданный поворот судьбы

В детстве Гульахмед Исмаилов мечтал о полицейской форме. Но жизнь поначалу повела его совсем по другому пути. После девятого класса он поступил в колледж и получил специальность зубного техника-ортопеда. По его словам, это было скорее желание родителей, которые видели сына в медицинской сфере.

Родители хотели, чтобы я связал жизнь со стоматологией. Я окончил колледж, получил профессию, но понимал, что душа к этому не лежит. Мне всегда нравилась служба в полиции. Еще ребенком смотрел на людей в форме и представлял себя на их месте, - рассказывает он.

Позже молодой человек поступил на юридический факультет Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Шахмардана Есенова. После получения диплома выбор был сделан окончательно – он пришел работать в органы внутренних дел. Службу начал в 2013 году помощником участкового инспектора полиции. Со временем набрался опыта, получил новые звания и сегодня является старшим участковым инспектором одного из старейших районов города.

Никогда не мечтал о кабинетной работе. Мне интересно работать с людьми. Каждый день новые ситуации, новые задачи. Здесь ты видишь результат своей работы практически сразу, - говорит он.

Район, который знает своего участкового

Второй микрорайон Актау считается одним из самых оживленных районов города. Здесь расположены жилые дома, магазины, кафе, рестораны и другие объекты бизнеса. Поток людей большой, а значит и работы у участкового хватает. Однако главным своим достижением Гульахмед Исмаилов считает не статистику и отчеты, а отношения с жителями. Он старается лично знакомиться с новоселами, регулярно проводит обходы, оставляет свои контакты и всегда остается на связи.

Мы должны знать людей, а люди должны знать нас. Только тогда можно вовремя заметить проблему и предотвратить неприятности. Многие жители звонят мне напрямую. Иногда вопрос даже не относится к полиции, но человек просто не знает, куда обратиться. Стараемся помочь или подсказать, - рассказывает майор.

За годы службы он стал свидетелем того, как менялся район. По его словам, сегодня ситуация здесь намного спокойнее, чем 10-15 лет назад.

«Раньше чаще фиксировались квартирные кражи, угоны, другие правонарушения. Сейчас многое изменилось. Помогают камеры видеонаблюдения, современные технологии и активность самих жителей».

Петиция, которую он не ожидал

Несколько лет назад произошло событие, которое до сих пор вызывает у майора особые эмоции.

Руководством рассматривался вопрос о переводе участковых со второго микрорайона на другие административные участки. Жители узнали об этом и решили вмешаться. Дальнейшее стало неожиданностью для всех. Люди начали собирать подписи под коллективным обращением к руководству полиции с просьбой оставить Гульахмеда Исмаилова и его напарника работать именно во втором микрорайоне.

Если честно, я тогда даже не знал об этом. Позже мне рассказали коллеги. Для меня это был настоящий шок. Люди сами проявили инициативу и написали обращение. Никто их не просил, никто не организовывал. Они просто решили поддержать нас, - вспоминает майор.

По его словам, именно тогда он понял, что годы работы не прошли зря.

«У нас есть благодарности, грамоты, поощрения. Но все это меркнет по сравнению с тем, когда жители готовы выступить в твою защиту. Это действительно дорогого стоит».

Жители объясняли свою позицию просто: за годы работы участковые стали частью микрорайона. К ним обращались по вопросам семейных конфликтов, бытовых споров, безопасности дворов и даже за житейскими советами. В итоге мнение жителей было услышано, и этот случай до сих пор остается одним из самых ярких эпизодов в карьере полицейского.

«Главное – оставаться человеком»

Несмотря на звание майора и большой стаж службы, Гульахмед Исмаилов считает, что работа участкового строится не на полномочиях, а на человеческом отношении.

«Многие думают, что полицейский – это про власть. Но если говорить честно, то наша работа в первую очередь про ответственность и помощь людям. Нужно уметь разговаривать, объяснять, находить общий язык. Без этого в нашей профессии невозможно».

Свободного времени остается немного. Рабочий день участкового нередко заканчивается поздним вечером, а иногда и ночью. Поддерживать силы помогает семья, которая давно привыкла к особенностям службы.

«Родные относятся с пониманием. Без их поддержки было бы гораздо сложнее».

Сам майор признается, что если бы появилась возможность заново выбрать профессию, решение осталось бы прежним.

«Ничего бы не изменил. Снова пришел бы работать в полицию. Мне нравится моя работа, нравится помогать людям. Когда видишь, что твои усилия действительно нужны, понимаешь, что находишься на своем месте».

В профессиональный праздник сотрудники полиции получают награды, благодарственные письма и очередные звания. Но история Гульахмеда Исмаилова показывает: иногда самая высокая награда – это уважение жителей. И если люди готовы отстаивать своего участкового, значит он действительно сумел стать для них не просто полицейским, а человеком, которому доверяют.