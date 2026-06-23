Чиновники Актау оставили без финансирования готовый проект памятника погибшим воинам-интернационалистам

Ветераны Афганской войны из Мангистауской области обратились к акиму региона Нурдаулету Килыбаю с просьбой включить проект реконструкции памятника погибшим воинам-интернационалистам в инвестиционную программу благоустройства набережной Актау на 2026-2029 годы, передает Lada.kz .

фото архив Lada.kz. Предоставлено акиматом Актау

Речь идет о мемориале, расположенном на аллее Победы в 7 микрорайоне. По мнению авторов обращения, существующий памятник, установленный много лет назад в форме знамени, уже не соответствует современным требованиям и не отражает в полной мере масштаб подвига мангистаусцев, погибших во время боевых действий в Афганистане в 1979-1989 годах.

Ветераны отмечают, что новый мемориальный комплекс мог бы стать не только местом памяти о девяти уроженцах Мангистауской области разных национальностей, погибших при выполнении интернационального долга, но и площадкой для проведения патриотических мероприятий, встреч молодежи с ветеранами и памятных церемоний.

Кроме того, по мнению инициаторов проекта, обновленный мемориал мог бы стать частью туристической инфраструктуры города и дополнить общественные пространства побережья.

Как говорится в обращении, работа над проектом началась еще несколько лет назад. В 2022 году идея реконструкции получила поддержку тогдашнего руководства области, была одобрена акиматом Актау и областным маслихатом. Для проекта подготовили полный пакет документов, включая проектно-сметную документацию, эскизный проект и заключение экспертизы. Также был заключен договор с ТОО «AZD заманауи архитектура орталығы».

Однако позже реализацию проекта приостановили из-за отсутствия финансирования. По словам авторов обращения, вся документация до сих пор находится в городском отделе строительства Актау.

Проект предусматривает демонтаж существующего памятника с последующим переносом в Мунайлинский район и строительство на его месте нового мемориального комплекса с элементами современного благоустройства и озеленения.

В ответе на обращение в акимате пояснили, что сейчас в Актау реализуется проект благоустройства набережной, заказчиком которого выступает городской отдел строительства.

В ведомстве отметили, что основная цель проекта связана с развитием прибрежной территории, улучшением экологической ситуации и созданием комфортных условий для отдыха жителей и гостей города.

Вместе с тем вопрос реконструкции памятника погибшим в Афганской войне относится к сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия и не входит в задачи проекта по благоустройству набережной.

Работы по реконструкции указанного памятника не предусмотрены проектом «Благоустройство набережной города Актау», поскольку не соответствуют его функциональному назначению и направлениям финансирования, - сообщили в акимате.

Также там напомнили, что инициатива по реконструкции мемориала рассматривалась акиматом города в 2023-2024 годах, однако поддержки тогда не получила.

Таким образом, несмотря на готовую проектную документацию и многолетние обращения ветеранского сообщества, вопрос обновления памятника воинам-интернационалистам пока остается открытым.