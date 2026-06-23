18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.01
557.87
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.06.2026, 09:12

Чиновники Актау оставили без финансирования готовый проект памятника погибшим воинам-интернационалистам

Общество 0 3 704 Наталья Вронская

Ветераны Афганской войны из Мангистауской области обратились к акиму региона Нурдаулету Килыбаю с просьбой включить проект реконструкции памятника погибшим воинам-интернационалистам в инвестиционную программу благоустройства набережной Актау на 2026-2029 годы, передает Lada.kz.

фото архив Lada.kz. Предоставлено акиматом Актау
фото архив Lada.kz. Предоставлено акиматом Актау

Похожие новости

Речь идет о мемориале, расположенном на аллее Победы в 7 микрорайоне. По мнению авторов обращения, существующий памятник, установленный много лет назад в форме знамени, уже не соответствует современным требованиям и не отражает в полной мере масштаб подвига мангистаусцев, погибших во время боевых действий в Афганистане в 1979-1989 годах.

Ветераны отмечают, что новый мемориальный комплекс мог бы стать не только местом памяти о девяти уроженцах Мангистауской области разных национальностей, погибших при выполнении интернационального долга, но и площадкой для проведения патриотических мероприятий, встреч молодежи с ветеранами и памятных церемоний.

Кроме того, по мнению инициаторов проекта, обновленный мемориал мог бы стать частью туристической инфраструктуры города и дополнить общественные пространства побережья.

Как говорится в обращении, работа над проектом началась еще несколько лет назад. В 2022 году идея реконструкции получила поддержку тогдашнего руководства области, была одобрена акиматом Актау и областным маслихатом. Для проекта подготовили полный пакет документов, включая проектно-сметную документацию, эскизный проект и заключение экспертизы. Также был заключен договор с ТОО «AZD заманауи архитектура орталығы».

Однако позже реализацию проекта приостановили из-за отсутствия финансирования. По словам авторов обращения, вся документация до сих пор находится в городском отделе строительства Актау.

Проект предусматривает демонтаж существующего памятника с последующим переносом в Мунайлинский район и строительство на его месте нового мемориального комплекса с элементами современного благоустройства и озеленения.

В ответе на обращение в акимате пояснили, что сейчас в Актау реализуется проект благоустройства набережной, заказчиком которого выступает городской отдел строительства.

В ведомстве отметили, что основная цель проекта связана с развитием прибрежной территории, улучшением экологической ситуации и созданием комфортных условий для отдыха жителей и гостей города.

Вместе с тем вопрос реконструкции памятника погибшим в Афганской войне относится к сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия и не входит в задачи проекта по благоустройству набережной.

Работы по реконструкции указанного памятника не предусмотрены проектом «Благоустройство набережной города Актау», поскольку не соответствуют его функциональному назначению и направлениям финансирования, - сообщили в акимате.

Также там напомнили, что инициатива по реконструкции мемориала рассматривалась акиматом города в 2023-2024 годах, однако поддержки тогда не получила.

Таким образом, несмотря на готовую проектную документацию и многолетние обращения ветеранского сообщества, вопрос обновления памятника воинам-интернационалистам пока остается открытым.

11
25
5
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Очередной пример неуважения к людям заслужившим его в боях. Лучше пластмассовые тюльпаны или какая-то подобная ерунда.
23.06.2026, 09:03
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
Склады забиты: почему казахстанцы отказываются покупать мясо сайгаков?Новости Казахстана
11.06.2026, 12:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь