18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.01
557.87
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.06.2026, 20:36

Подросток из Мангистау стал звездой Сети

Общество 0 1 897 Сергей Кораблев

Корреспондент Lada.kz выяснил, кто стал главным героем вирусного ролика и как обычное видео, снятое практически без подготовки, превратилось в интернет-хит.

Кадр видео
Кадр видео

Похожие новости

Танцевальный тренд «Let me be», который в последние месяцы набирает популярность в TikTok и Instagram, неожиданно прославил подростка из нашего региона.

Вирусное видео было снято в селе Даулет Мунайлинского района. Главным героем ролика стал 14-летний Бекарыс Толебаев, который помогает семье по хозяйству и учится в школе.

Автором идеи выступил  Бауыржан Толебваев, который активно развивает свой Instagram. По его словам, успех ролика оказался полной неожиданностью.

Мой сын Исатай был мобилографом, а главным героем стал Бекарыс - сын моего старшего брата и наш сосед. В тот момент он занимался хозяйством в сарае. Я позвал его и предложил сняться в видео. Сначала он отказался. Тогда я в шутку сказал: «Дам тебе 5000 тенге». Он сразу согласился и всего один раз посмотрел в камеру. Никакой подготовки не было - все сняли спонтанно прямо в сарае и сразу выложили в сеть, - рассказал Бауыржан Толебаев.

По его словам, ранее они уже дважды снимали этот тренд, однако ролики не набирали более 40 тысяч просмотров.

Мне казалось, что чего-то не хватает. И тогда появилась идея добавить в кадр погрузчик. Для тех, кто создаёт контент, работая на фазенде и занимаясь хозяйством, миллион просмотров - это огромное достижение, - отметил он.

Сегодня ролик продолжает стремительно набирать популярность. Пользователи социальных сетей активно оставляют комментарии, отмечая искренность видео, сельский колорит и харизму подростка. Ролик собрал уже более 920 тысяч просмотров, свыше 90 тысяч лайков и более пяти тысяч комментариев.

24
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
Склады забиты: почему казахстанцы отказываются покупать мясо сайгаков?Новости Казахстана
11.06.2026, 12:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь