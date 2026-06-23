Подросток из Мангистау стал звездой Сети

Корреспондент Lada.kz выяснил, кто стал главным героем вирусного ролика и как обычное видео, снятое практически без подготовки, превратилось в интернет-хит.

Кадр видео

Танцевальный тренд «Let me be», который в последние месяцы набирает популярность в TikTok и Instagram, неожиданно прославил подростка из нашего региона.

Вирусное видео было снято в селе Даулет Мунайлинского района. Главным героем ролика стал 14-летний Бекарыс Толебаев, который помогает семье по хозяйству и учится в школе.

Автором идеи выступил Бауыржан Толебваев, который активно развивает свой Instagram. По его словам, успех ролика оказался полной неожиданностью.

Мой сын Исатай был мобилографом, а главным героем стал Бекарыс - сын моего старшего брата и наш сосед. В тот момент он занимался хозяйством в сарае. Я позвал его и предложил сняться в видео. Сначала он отказался. Тогда я в шутку сказал: «Дам тебе 5000 тенге». Он сразу согласился и всего один раз посмотрел в камеру. Никакой подготовки не было - все сняли спонтанно прямо в сарае и сразу выложили в сеть, - рассказал Бауыржан Толебаев.

По его словам, ранее они уже дважды снимали этот тренд, однако ролики не набирали более 40 тысяч просмотров.

Мне казалось, что чего-то не хватает. И тогда появилась идея добавить в кадр погрузчик. Для тех, кто создаёт контент, работая на фазенде и занимаясь хозяйством, миллион просмотров - это огромное достижение, - отметил он.

Сегодня ролик продолжает стремительно набирать популярность. Пользователи социальных сетей активно оставляют комментарии, отмечая искренность видео, сельский колорит и харизму подростка. Ролик собрал уже более 920 тысяч просмотров, свыше 90 тысяч лайков и более пяти тысяч комментариев.