Больше не нужно ехать в Алматы: в Актау провели свыше 1500 сложных операций на глазах

Жителям Мангистау все реже приходится отправляться в Алматы, Астану или зарубежные клиники в поисках высокотехнологичной медицинской помощи. Сегодня многие сложные операции на глазах и ЛОР-органах успешно выполняются в Актау. Только за последние девять месяцев местные специалисты провели более 1500 офтальмологических операций различной сложности, передает Lada.kz .

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О новых возможностях региональной медицины рассказали на брифинге в Региональной службе коммуникаций. В нем приняли участие генеральный директор медицинского центра Ержанар Ашейхан, главный врач и ЛОР-хирург Айгоз Бейбитова, а также офтальмохирург из Турции Эррол Джошкун.

Еще несколько лет назад пациентам с серьезными заболеваниями глаз зачастую приходилось выезжать в крупные медицинские центры страны. Сегодня значительная часть такой помощи стала доступна непосредственно в Актау.

В регионе проводят операции по лечению катаракты и глаукомы, хирургическое лечение заболеваний сетчатки, выполняют витреоретинальные вмешательства, имплантацию интраокулярных линз, коррекцию косоглазия и другие высокотехнологичные процедуры.

По словам Ержанара Ашейхана, главная задача медицинского центра заключается в том, чтобы жители области могли получать современное лечение рядом с домом.

Наша цель – сделать высокотехнологичную медицинскую помощь максимально доступной для жителей региона. Мы активно внедряем современные методы лечения, привлекаем опытных специалистов и развиваем сотрудничество с зарубежными коллегами. Благодаря этому пациентам уже не нужно тратить значительные средства и время на поездки в другие города и страны, - отметил он.

Развивается в регионе и оториноларингология. Сегодня пациентам доступны современные операции на ухе, горле и носе, включая эндоскопические вмешательства на околоносовых пазухах, септопластику, тимпанопластику, стапедопластику, аденотомию и другие виды хирургического лечения.

Главный врач центра Айгоз Бейбитова подчеркнула, что применение малоинвазивных технологий позволяет значительно сократить сроки восстановления пациентов и снизить риски осложнений.

Особое внимание специалисты уделяют ранней диагностике. Как отметил турецкий офтальмохирург Эррол Джошкун, многие опасные заболевания глаз длительное время развиваются практически бессимптомно.

Очень часто пациенты обращаются уже на поздних стадиях заболевания. Между тем глаукома, патологии сетчатки и ряд других болезней могут долгое время никак себя не проявлять. Регулярные профилактические осмотры позволяют выявить проблему вовремя и сохранить зрение, - рассказал специалист.

По словам участников брифинга, сегодня в Актау казахстанские и турецкие врачи совместно выполняют сложные операции, которые еще недавно считались недоступными для региона. Такое сотрудничество позволяет внедрять новые технологии и повышать уровень медицинской помощи.

Врачи отмечают, что рост количества высокотехнологичных вмешательств – показатель того, насколько изменилась система здравоохранения региона за последние годы. Если раньше многие пациенты были вынуждены искать помощь за пределами области, то теперь необходимые операции все чаще проводят в Мангистау.

Специалисты призвали жителей региона не откладывать визиты к врачам и регулярно проходить профилактические обследования. По их словам, именно своевременная диагностика остается главным условием успешного лечения и сохранения здоровья.

Развитие офтальмологической и ЛОР-помощи в Мангистау стало еще одним шагом к тому, чтобы медицина мирового уровня становилась доступной для жителей региона без необходимости покидать область.