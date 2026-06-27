Школьники из Мангистау завоевали награды на республиканском турнире по шахматам

С 23 по 26 июня 2026 года в Таразе состоялся республиканский турнир по шахматам «Акбозат» Национальной школьной лиги среди учащихся 5-6 классов. Команда из Мангистауской области заняла третье место, передает Lada.kz .

Фото управления образования Мангистауской области

В соревнованиях приняли участие около 50 школьников из Астаны, Алматы и Шымкента, а также из Абайской, Алматинской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Атырауской, Туркестанской, Мангистауской, Павлодарской, Карагандинской, Жамбылской и Акмолинской областей.

Турнир был организован Национальным научно-практическим центром физического воспитания министерства просвещения Республики Казахстан.

По данным пресс-службы областного управления образования, Мангистаускую область на республиканском турнире представляла команда IT-лицея Актау, которая по итогам соревнований заняла почетное третье место.

В состав команды вошли:

Алуа Бейбит – ученица 5 «Ж» класса;

Мурад Гушанов – ученик 5 «Е» класса;

Даниил Зинков – ученик 6 «В» класса;

Сардар Куанышкали – ученик 5 «Д» класса.

Победители и призеры турнира были награждены кубками, медалями, грамотами и дипломами.