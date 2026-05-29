Школьники из Мангистау завоевали награды на олимпиаде в Павлодаре

Школьники показали превосходный уровень подготовки по естественным наукам и математике, завоевав призовые места на республиканской олимпиаде. О достижениях ребят рассказали в управлении образования Мангистауской области, передаёт Lada.kz.
С 25 по 28 в Павлодаре прошла олимпиада по предметам естественно-математического направления имени К. Сатпаева.
В олимпиаде приняли участие 14 команд в составе 85 участников из двух городов Астана и Алматы, из шести областей Казахстана - Алматинской, Акмолинской, Абайской, Жамбылской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, а также Назарбаев Интеллектуальная школа.
От Мангистауской области в олимпиаде приняли участие шесть школьников, показавших хорошие результаты.
Победители и призёры олимпиады:
За высокие результаты в естественно-научном направлении команда Мангистауской области была удостоена номинации «Лучшая олимпиадная команда-2026». Поздравляем всех победителей и их наставников,- отметили в управлении образования.
По итогам олимпиады победители и призеры награждены дипломами І, ІІ, ІІІ степени и почетными грамотами республиканского научно-практического центра «Дарын», а также поощрены ценными подарками.
