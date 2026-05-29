Школьники из Мангистау завоевали награды на олимпиаде в Павлодаре

Школьники показали превосходный уровень подготовки по естественным наукам и математике, завоевав призовые места на республиканской олимпиаде. О достижениях ребят рассказали в управлении образования Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

С 25 по 28 в Павлодаре прошла олимпиада по предметам естественно-математического направления имени К. Сатпаева.

В олимпиаде приняли участие 14 команд в составе 85 участников из двух городов Астана и Алматы, из шести областей Казахстана - Алматинской, Акмолинской, Абайской, Жамбылской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, а также Назарбаев Интеллектуальная школа.

От Мангистауской области в олимпиаде приняли участие шесть школьников, показавших хорошие результаты.

Победители и призёры олимпиады:

I место: ученик 8 класса школы-лицея №7 имени Н. Марабаева, Актау Бондарь Кирилл (предмет география);

I место: ученик 8 класса лицея-интерната «Білім-инновация», Актау Лесбай Нурдаулет (предмет информатика);

II место: ученик 8 класса лицея-интерната «Білім-инновация», Актау Токтаргазы Нурасыл (предмет химия);

II место: ученик 8 класса лицея-интерната «Білім-инновация», Актау Саясат Бекжан (предмет «Физика»);

III место: ученица 8 класса общеобразовательной школы №9, Актау Масанина Дарья (предмет «Биология»);

III место: ученик 8 класса Акшукурской школы-лицея Тупкараганского района Балмухан Дос (предмет «Математика»).

За высокие результаты в естественно-научном направлении команда Мангистауской области была удостоена номинации «Лучшая олимпиадная команда-2026». Поздравляем всех победителей и их наставников,- отметили в управлении образования.

По итогам олимпиады победители и призеры награждены дипломами І, ІІ, ІІІ степени и почетными грамотами республиканского научно-практического центра «Дарын», а также поощрены ценными подарками.