18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.05.2026, 10:30

Школьники из Мангистау завоевали награды на олимпиаде в Павлодаре

Общество 0 1 980 Лиана Рязанцева

Школьники показали превосходный уровень подготовки по естественным наукам и математике, завоевав призовые места на республиканской олимпиаде. О достижениях ребят рассказали в управлении образования Мангистауской области, передаёт  Lada.kz.

Фото управления образования Мангистау
Фото управления образования Мангистау

Похожие новости

С 25 по 28 в Павлодаре прошла олимпиада по предметам естественно-математического направления имени К. Сатпаева.

В олимпиаде приняли участие 14 команд в составе 85 участников из двух городов Астана и Алматы, из шести областей Казахстана - Алматинской, Акмолинской, Абайской, Жамбылской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, а также Назарбаев Интеллектуальная школа.

От Мангистауской области в олимпиаде приняли участие шесть школьников, показавших хорошие результаты.

Победители и призёры олимпиады:

  • I место: ученик 8 класса школы-лицея №7 имени Н. Марабаева, Актау Бондарь Кирилл (предмет география);
  • I место: ученик 8 класса лицея-интерната «Білім-инновация», Актау Лесбай Нурдаулет (предмет информатика);
  • II место: ученик 8 класса лицея-интерната «Білім-инновация», Актау Токтаргазы Нурасыл (предмет химия);
  • II место: ученик 8 класса лицея-интерната «Білім-инновация», Актау Саясат Бекжан (предмет «Физика»);
  • III место:  ученица 8 класса общеобразовательной школы №9, Актау Масанина Дарья (предмет «Биология»);
  • III место: ученик 8 класса Акшукурской школы-лицея Тупкараганского района Балмухан Дос (предмет «Математика»).

За высокие результаты в естественно-научном направлении команда Мангистауской области была удостоена номинации «Лучшая олимпиадная команда-2026». Поздравляем всех победителей и их наставников,- отметили в управлении образования.

По итогам олимпиады победители и призеры награждены дипломами І, ІІ, ІІІ степени и почетными грамотами республиканского научно-практического центра «Дарын», а также поощрены ценными подарками.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь