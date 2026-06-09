Школьники из Мангистау завоевали награды на международной олимпиаде в Баку

Вчера, 7 июня, в Баку (Азербайджан) прошла международная олимпиада по английскому языку, в которой приняли участие школьники из разных стран.

Мангистаускую область на олимпиаде представляли воспитанники учебного центра «Rainsed» из села Шетпе.

Родители учащихся отметили, что благодаря упорному труду, целеустремленности и качественной подготовке ребята показали высокий уровень владения английским языком и добились блестящих результатов.

Победителями олимпиады стали:

Это достижение стало предметом гордости не только для учебного центра «Rainsed», но и для всего села Шетпе. Победы наших учеников подтверждают, что талант, трудолюбие и стремление к знаниям открывают двери к большим успехам на международном уровне. Поздравляем победителей, их родителей и преподавателя Асель Мамбетбаеву с заслуженными наградами. Желаем ребятам дальнейших успехов, новых достижений и ярких побед, - отметили в администрации учебного центра.