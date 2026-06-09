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08.06.2026, 21:09

Школьники из Мангистау завоевали награды на международной олимпиаде в Баку

Образование 0 557 Лиана Рязанцева

Воспитанники учебного центра «Rainsed» из села Шетпе достойно представили Мангистаускую область на международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла 7 июня в Баку (Азербайджан), и заняли призовые места, передает Lada.kz.

Фото предоставлено родителями школьников
Фото предоставлено родителями школьников

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Вчера, 7 июня, в Баку (Азербайджан) прошла международная олимпиада по английскому языку, в которой приняли участие школьники из разных стран.

Мангистаускую область на олимпиаде представляли воспитанники учебного центра «Rainsed» из села Шетпе.

Родители учащихся отметили, что благодаря упорному труду, целеустремленности и качественной подготовке ребята показали высокий уровень владения английским языком и добились блестящих результатов.

Победителями олимпиады стали:

  • 1 место – Коркей Сабитова, Әбілмансұр Өтелген и Малика Башенова. Малика также стала обладательницей суперкубка олимпиады;
  • 2 место – Шуғыла Бекқожина и Мадина Жасұланқызы.
  • 3 место – Қайнар Сабақбай и Каусар Тоғай.

Это достижение стало предметом гордости не только для учебного центра «Rainsed», но и для всего села Шетпе. Победы наших учеников подтверждают, что талант, трудолюбие и стремление к знаниям открывают двери к большим успехам на международном уровне. Поздравляем победителей, их родителей и преподавателя Асель Мамбетбаеву с заслуженными наградами. Желаем ребятам дальнейших успехов, новых достижений и ярких побед, - отметили в администрации учебного центра.

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