18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.47
554.77
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.06.2026, 11:07

От рукописных газет до телевидения: история развития региональной журналистики в Мангистау

Общество 0 1 373 Наталья Вронская

Ко Дню работников средств массовой информации в Казахстане в Мангистауской области представили видеоролик, посвященный почти вековой истории становления региональной журналистики. Проект был создан по заказу управления внутренней политики Мангистауской области и рассказывает о людях, событиях и изданиях, которые формировали информационное пространство региона, передает Lada.kz.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Похожие новости

Авторы видеоролика проследили путь мангистауской журналистики от первых рукописных газет до появления телевидения, радио и областных печатных изданий.

История начинается с 1920 года, когда в Форт-Александровске появилась стенгазета «Радиовестник». Позже издание получило название «Вестник партии» и выходило на русском и казахском языках. В те годы новости нередко распространялись вручную: листки передавали из аула в аул, становясь главным источником информации для жителей полуострова.

Особое место в ролике уделено 1931 году, когда вышел первый печатный номер газеты «Жаңа жұртшылық». Именно этот момент считается началом профессиональной газетной журналистики в регионе. В последующие годы издание меняло названия — «Колхоз жолы», затем «Ленин жолы», отражая эпоху, в которой существовало.

Авторы фильма напоминают и о трагических страницах истории. В годы политических репрессий пострадали многие представители журналистского сообщества, среди которых Жазмагамбет Кызылбаев, Икембай Утепбергенов, Төлеген Мұхамбетов и другие. Несмотря на тяжелые испытания, развитие региональной журналистики продолжалось.

Отдельный блок посвящен периоду Великой Отечественной войны. Тогда газета «Сталин жолы» стала связующим звеном между фронтом и тылом, а позже продолжила выходить уже под названиями «Еңбек туы» и «Жаңа өмір».

Именно «Жаңа өмір», как отмечается в фильме, стала настоящей творческой школой для многих будущих писателей и журналистов. Здесь начинался путь выдающегося казахстанского писателя, государственного деятеля и уроженца Мангистау Абиша Кекилбаева, чьи первые публикации увидели свет именно на страницах районной газеты.

Новая глава в истории региональных СМИ открылась в 1960-х годах, когда освоение нефтяных месторождений дало мощный импульс развитию Мангистау. Вместе с промышленностью активно развивалось и информационное пространство. Газеты рассказывали о строительстве новых предприятий, рождении города Шевченко и судьбах людей, приехавших осваивать полуостров.

В 1967 году начала выходить газета «Огни Мангышлака», а уже спустя три года, в 1970-м, в регионе заработала телестудия Шевченко. Впервые жители получили возможность видеть события Мангистау на экранах телевизоров.

Еще через два года появился областной радиовещательный центр. Радиопередачи рассказывали о жизни региона, культуре, производстве, литературе и музыке, охватывая не только населенные пункты, но и отдаленные зимовки, производственные объекты и суда в Каспийском море.

Значимой вехой стал 1973 год, когда была образована Мангышлакская область. В этот же период начала выходить газета «Коммунистік жол», которая в 1990 году получила современное название — «Маңғыстау».

К 1980-м годам в регионе сформировалась целая сеть районных газет, каждая из которых стала летописью жизни своего района. Так постепенно журналистика Мангистау прошла путь от рукописных стенгазет до профессиональных редакций, радио и телевидения.

Как отмечают авторы проекта, история региональной журналистики — это не только история средств массовой информации, но и история самого Мангистау, запечатленная в газетных публикациях, радиоэфирах и телевизионных сюжетах. Именно журналисты на протяжении десятилетий сохраняли хронику жизни региона, рассказывая о людях, событиях и переменах, ставших частью истории края.

Редакция Lada.kz поздравляет коллег с профессиональным праздником и желает региону больше хороших новостей и интересных значимых событий, прославляющих наш регион. 

 

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Склады забиты: почему казахстанцы отказываются покупать мясо сайгаков?Новости Казахстана
11.06.2026, 12:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь