От рукописных газет до телевидения: история развития региональной журналистики в Мангистау

Ко Дню работников средств массовой информации в Казахстане в Мангистауской области представили видеоролик, посвященный почти вековой истории становления региональной журналистики. Проект был создан по заказу управления внутренней политики Мангистауской области и рассказывает о людях, событиях и изданиях, которые формировали информационное пространство региона, передает Lada.kz.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Авторы видеоролика проследили путь мангистауской журналистики от первых рукописных газет до появления телевидения, радио и областных печатных изданий.

История начинается с 1920 года, когда в Форт-Александровске появилась стенгазета «Радиовестник». Позже издание получило название «Вестник партии» и выходило на русском и казахском языках. В те годы новости нередко распространялись вручную: листки передавали из аула в аул, становясь главным источником информации для жителей полуострова.

Особое место в ролике уделено 1931 году, когда вышел первый печатный номер газеты «Жаңа жұртшылық». Именно этот момент считается началом профессиональной газетной журналистики в регионе. В последующие годы издание меняло названия — «Колхоз жолы», затем «Ленин жолы», отражая эпоху, в которой существовало.

Авторы фильма напоминают и о трагических страницах истории. В годы политических репрессий пострадали многие представители журналистского сообщества, среди которых Жазмагамбет Кызылбаев, Икембай Утепбергенов, Төлеген Мұхамбетов и другие. Несмотря на тяжелые испытания, развитие региональной журналистики продолжалось.

Отдельный блок посвящен периоду Великой Отечественной войны. Тогда газета «Сталин жолы» стала связующим звеном между фронтом и тылом, а позже продолжила выходить уже под названиями «Еңбек туы» и «Жаңа өмір».

Именно «Жаңа өмір», как отмечается в фильме, стала настоящей творческой школой для многих будущих писателей и журналистов. Здесь начинался путь выдающегося казахстанского писателя, государственного деятеля и уроженца Мангистау Абиша Кекилбаева, чьи первые публикации увидели свет именно на страницах районной газеты.

Новая глава в истории региональных СМИ открылась в 1960-х годах, когда освоение нефтяных месторождений дало мощный импульс развитию Мангистау. Вместе с промышленностью активно развивалось и информационное пространство. Газеты рассказывали о строительстве новых предприятий, рождении города Шевченко и судьбах людей, приехавших осваивать полуостров.

В 1967 году начала выходить газета «Огни Мангышлака», а уже спустя три года, в 1970-м, в регионе заработала телестудия Шевченко. Впервые жители получили возможность видеть события Мангистау на экранах телевизоров.

Еще через два года появился областной радиовещательный центр. Радиопередачи рассказывали о жизни региона, культуре, производстве, литературе и музыке, охватывая не только населенные пункты, но и отдаленные зимовки, производственные объекты и суда в Каспийском море.

Значимой вехой стал 1973 год, когда была образована Мангышлакская область. В этот же период начала выходить газета «Коммунистік жол», которая в 1990 году получила современное название — «Маңғыстау».

К 1980-м годам в регионе сформировалась целая сеть районных газет, каждая из которых стала летописью жизни своего района. Так постепенно журналистика Мангистау прошла путь от рукописных стенгазет до профессиональных редакций, радио и телевидения.

Как отмечают авторы проекта, история региональной журналистики — это не только история средств массовой информации, но и история самого Мангистау, запечатленная в газетных публикациях, радиоэфирах и телевизионных сюжетах. Именно журналисты на протяжении десятилетий сохраняли хронику жизни региона, рассказывая о людях, событиях и переменах, ставших частью истории края.

Редакция Lada.kz поздравляет коллег с профессиональным праздником и желает региону больше хороших новостей и интересных значимых событий, прославляющих наш регион.