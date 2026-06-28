Памяти легенды: как репортер Игорь Нестеров стал символом честности и главным защитником жителей Актау

В Казахстане сегодня, 28 июня, отмечается день работников средств массовой информации. А в этом году Lada.kz отмечает 30-летие. Для независимого регионального издания три десятилетия — возраст солидный. За это время менялись поколения журналистов, технологии, сама страна. Неизменным оставалось одно — доверие читателей, благодаря которому «Лада» сумела пережить все кризисы и сохранить независимость. У истории издания немало ярких имен. Но есть люди, без которых представить «Ладу» невозможно. Один из них — Игорь Анатольевич Куцай, которого многие знали под псевдонимом Игорь Нестеров. И этот материал мы решили посвятить его памяти.

фото архив Lada.kz

Более двадцати лет Игорь Нестеров оставался одним из главных авторов редакции. Его не стало в 2021 году после продолжительной болезни, но для нескольких поколений жителей Актау он навсегда остался тем самым журналистом, к которому шли со своей бедой, надеждой или просто за советом.

Сегодня редакцию Lada.kz возглавляет дочь Игоря Анатольевича — Станислава Хапина (Куцай). В этом материале о нем вспоминают самые близкие ему люди в профессии и в жизни: бывший главный редактор издания Светлана Эшметова, долгие годы работавшая рядом с ним, и дочь, которая знала журналиста не только как легенду редакции, но прежде всего - как отца.

Конкурс, который изменил жизнь

В редакции любят вспоминать историю появления Игоря Куцая.

Август 1997 года. Газета только начинала работать. Журналистов практически не было. Главный редактор Светлана Эшметова вместе с коллегами искала авторов самым необычным способом — объявила конкурс сказок. Не для детей. Старая сказка должна была быть рассказана на современный лад.

«Мы преследовали совершенно практическую цель. Хотели понять, как человек мыслит, умеет ли излагать свои мысли, владеет ли словом. Тогда никто даже не писал, что ищет журналистов. Это был просто литературный конкурс», — вспоминает Светлана Александровна.

Работ пришло много. Но одна выделялась настолько, что решение приняли сразу.

«Мы прочитали текст и поняли: вот этого человека нужно приглашать в редакцию. Других вариантов просто не существовало. Настолько сильным был язык, настолько необычным было мышление. Это был совершенно готовый журналист», — вспоминает Светлана Эшметова.

Игорь Анатольевич на предложение работать журналистом ответил согласием и приступил к новым должностным обязанностям уже на следующее утро. Так в редакции появился человек, который впоследствии станет одной из ее главных опор.

«Он очень любил журналистику, горел и жил ею. Он спешил на работу и всегда с горящими глазами рассказывал дома о чем-то, что произошло на работе. И попасть в эту профессию было его мечтой. Он писал с детства, в юности был редактором школьной газеты и мечтал поступил в университет на журфак. Но обстоятельства сложились таким образом, что ему пришлось получить другую специальность. Впоследствии он много лет проработал на МАЭКе, но папа всегда писал стихи, рассказы, всегда очень-очень много читал и знал. Порой мне казалось, что один человек просто не может знать столько всего. Но для моего папы не было сложных вопросов, он всегда был готов ответить на любой», - вспоминает его дочь, главный редактор Lada.kz Станислава Хапина.

Человек, которого невозможно было не заметить

Его невозможно было не увидеть. Высокий, широкоплечий, с густыми усами и удивительно спокойным взглядом, Игорь Анатольевич производил впечатление человека огромной внутренней силы. Но за этой внушительной внешностью скрывался человек редкой доброты.

«Папа никогда не проходил мимо чужой беды. Просто не умел», — говорит Станислава Хапина.

Она вспоминает историю, которая навсегда осталась в памяти семьи. Однажды Игорь Анатольевич готовил материал о беспризорных детях. На крыше одного из домов жили четверо мальчишек. После встречи с ними он не смог просто уйти.

«Они приехали домой вместе. Родители не могли оставить этих детей дальше жить на крыше. В итоге, несколько месяцев они жили у нас, пока им не нашли жилье. Для папы это было совершенно естественно. Если человек нуждался в помощи, он всегда помогал. Он не умел по-другому», — рассказывает дочь.

Светлана Эшметова улыбается, вспоминая то время.

«Он был невероятно добрым человеком. В редакцию постоянно приходили какие-то беспризорники, бездомные, люди, которым негде было поесть. Денег тогда практически ни у кого не было. Мы сами жили очень тяжело. Но Игорь вдохновлял сотрудников, мы сбрасывали на лапшу быстрого приготовления, кормил этих людей. Иногда они потом жили у него дома. Он вообще не умел проходить мимо человеческой беды».

Станислава Хапина говорит, что отец не делил людей на хороших и плохих. Он считал, что у каждого есть право быть услышанным.

«Он был в этом профи и его, действительно, любили за отзывчивость читатели. Он мог часами слушать людей, которые приходили в офис со своими проблемами. Помню, к нему время от времени в редакцию приходил даже бывший заключенный, отсидевший за жестокое убийство. Он приносил какие-то идеи своих «изобретений». Человек был, мягко говоря, странный, который вызывал леденящий ужас у всей редакции, но мой папа его не боялся и всегда спокойно выслушивал. Он умел по-настоящему слышать всех. Это была настоящая народная любовь, которую не купишь за деньги. Люди шли к нему за помощью и он помогал. По крайней мере всегда старался помочь».

Именно таким его и запомнили коллеги. Большим. Добрым. Настоящим.

Когда Google еще не существовал

В редакции существовала простая закономерность. Если возникал вопрос — шли к Игорю Анатольевичу.

Интернет тогда только начинал развиваться, поисковых систем практически не было, зато был человек, который, казалось, знал все.

«Мой отец был очень умным человеком. Он мог ответить на любой вопрос, кажется, вообще из любой сферы от истории до политики. Когда не было еще Гугла, к нему ходили за советом коллеги и, как мы шутили, он был любимчиком и фаворитом всех бабушек города. Потому, что никто не разбирался лучше, чем он в коммунальных проблемах и его стол всегда был завален обращениями о тарифах, ОДНах и прочих вопросах», — смеется Станислава Хапина.

Но дело было не только в памяти. Он никогда не писал о том, чего сам не понимал.

«Если ему поручали новую тему, он сначала становился немного специалистом. Мог несколько дней читать литературу, разговаривать с инженерами, врачами, коммунальщиками. Он говорил: «Я не хочу назвать болт гайкой». Это была настоящая журналистская школа. Сейчас таких глубоких экспертов в своем деле нет», - подтверждает Светлана Эшметова.

При этом новостником по словам, Светланы Александровны, Игорь Анатольевич никогда не был. Короткие информационные заметки не приносили ему удовольствия. Его стихией были большие человеческие истории, очерки, расследования, репортажи. Тогда в газете была популярна рубрика детективов с продолжением. Ее автором, как правило, был Игорь Нестеров. Он очень любил сочинять интересные истории с острым сюжетом и небанальной развязкой.

«Я всегда говорила ему: «Тебе нужно писать книги». Потому, что понимала — его талант гораздо шире газетной полосы. Он даже начал писать большой детективный роман. Помню, приносил мне первые главы. К сожалению, закончить его так и не успел. Он умел формулировать мысли так, как умеют единицы. Это был человек, который не боялся собственного мнения. И всегда мог его аргументировать.», — вспоминает Светлана Эшметова.

Негласный учитель

За годы работы через редакцию прошли десятки молодых журналистов. Игорь Анатольевич редко выступал в роли строгого наставника, который читает лекции или поучает. У него был другой талант — он удивительно точно чувствовал людей. Видел способности там, где сами начинающие авторы их еще не замечали. Если понимал, что человек способен писать, обязательно давал шанс, поддерживал, мягко направлял, подсказывал тему, мог задержаться после работы, чтобы вместе разобрать материал.

«Он никогда никого не обижал. Если видел талант — обязательно помогал раскрыться. Подсказывал, поддерживал, направлял. Многие сегодняшние успешные журналисты прошли именно через его школу», — говорит Светлана Эшметова.

При этом собственную дочь долго отговаривал идти в профессию.

«Мой отец никогда не хотел, чтобы я становилась журналистом. Он всегда говорил, что это очень сложная профессия. В-первую очередь психологически. Это сложно понять тем, кто не знает всю нашу кухню изнутри. Потому, что со стороны кажется: как это здорово - иметь популярность, связи, возможность видеться со звездами и разными другими людьми. Но, тот кто работает в этой сфере, понимает, насколько все не так легко и просто. Как порой, чтобы получить один комментарий от чиновников, можно тратить свои нервы неделями. Как за каждое написанное слово приходится ругаться и отстаивать его и много-много всего другого. Но, тем не менее, именно пример моего папы стал для меня ключевым при выборе своего дела. То, как его имя называли и продолжают иногда называть совершенно незнакомые мне люди с восхищением до сих пор, хотя его уже 5 лет не в живых. И сегодня я стараюсь быть таким человеком, за которого ему не было бы стыдно. Работать честно, с уважением к своим коллегам, к читателям, к своему делу, ради его памяти. Для меня этот его принцип – делать все по совести, и стал главным не только в профессии, но и в жизни», - рассказывает Станислава Хапина.

Человек, которого продолжают помнить

Время меняет города. Меняются улицы, дома, редакции, поколения журналистов. Но остаются люди, память о которых не зависит ни от календаря, ни от юбилейных дат.

Прошло уже пять лет с тех пор, как Игоря Анатольевича не стало. Болезнь забрала его слишком рано, но журналистом он оставался практически до последних дней. Его материалы по-прежнему хранятся в архиве Lada.kz, а многие читатели до сих пор вспоминают публикации, написанные его узнаваемым, спокойным и честным языком.

Наверное, именно в этом и заключается настоящее журналистское бессмертие — когда спустя годы люди помнят не только фамилию автора, но и чувство доверия, которое возникало после каждого его материала.

Для редакции «Лады» Игорь Нестеров навсегда останется не просто одним из первых журналистов. Он стал частью самой истории издания. Тем самым человеком, благодаря которому несколько поколений жителей Актау однажды поверили: если за дело берется Игорь Анатольевич, значит, их обязательно услышат.