Чиновники объяснили странную конструкцию в зонах отдыха Актау

Необычная конструкция новых скамеек в общественных местах вызвала вопросы у жителей. За разъяснением корреспондент Lada.kz обратился в городскую администрацию.

Фото местных жителей

Местные жители обратились с просьбой разобраться в назначении открытой металлической полости, расположенной под сиденьями новых скамеек.

Конструкция не имеет крышки или съемных элементов, из-за чего внутри постоянно скапливаются мусор, листья, песок и дождевая вода. Это, по мнению жителей, затрудняет уборку и вызывает вопросы с точки зрения санитарии.

Корреспондент Lada.kz отправил официальный запрос в городской акимат с просьбой разъяснить функциональное назначение данного элемента, уточнить, предусмотрен ли он проектом, каким образом должна осуществляться его очистка и соответствует ли конструкция требованиям безопасности.

В городской администрации сообщили, что открытая металлическая полость является частью архитектурной малой формы и предусмотрена проектным решением.

Данный элемент конструкции выполняет функцию урны для сбора мусора. При этом ежедневная очистка внутренней части конструкции и поддержание ее санитарного состояния возложены на обслуживающую организацию, - объяснили чиновники.

В городском акимате также заверили, что данное конструктивное решение соответствует действующим требованиям безопасности и санитарного содержания объектов благоустройства. Объект был спроектирован и введен в эксплуатацию в соответствии с действующими нормативами.