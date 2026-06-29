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29.06.2026, 18:30

Чиновники объяснили странную конструкцию в зонах отдыха Актау

Общество 0 1 655 Сергей Кораблев

Необычная конструкция новых скамеек в общественных местах вызвала вопросы у жителей. За разъяснением корреспондент Lada.kz обратился в городскую администрацию.

Фото местных жителей
Фото местных жителей

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Местные жители обратились с просьбой разобраться в назначении открытой металлической полости, расположенной под сиденьями новых скамеек.

Конструкция не имеет крышки или съемных элементов, из-за чего внутри постоянно скапливаются мусор, листья, песок и дождевая вода. Это, по мнению жителей, затрудняет уборку и вызывает вопросы с точки зрения санитарии.

Корреспондент Lada.kz отправил официальный запрос в городской акимат с просьбой разъяснить функциональное назначение данного элемента, уточнить, предусмотрен ли он проектом, каким образом должна осуществляться его очистка и соответствует ли конструкция требованиям безопасности.

В городской администрации сообщили, что открытая металлическая полость является частью архитектурной малой формы и предусмотрена проектным решением.

Данный элемент конструкции выполняет функцию урны для сбора мусора. При этом ежедневная очистка внутренней части конструкции и поддержание ее санитарного состояния возложены на обслуживающую организацию, - объяснили чиновники.

В городском акимате также заверили, что данное конструктивное решение соответствует действующим требованиям безопасности и санитарного содержания объектов благоустройства. Объект был спроектирован и введен в эксплуатацию в соответствии с действующими нормативами.

При условии своевременной уборки и регулярного обслуживания конструкция полностью отвечает установленным требованиям, - подчеркнули чиновники.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
От солнца,дождя, ветра не защитит... Смысл?
29.06.2026, 15:55
Beloff
Beloff
у мужик вчера там испражнялся. ну ок. Акимату видней.
29.06.2026, 14:29
NikolayS28122000
NikolayS28122000
Ну всё ! Верхние и боковые брусья однозначно будут вхлам сломаны через неделю ...
29.06.2026, 14:02
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