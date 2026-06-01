«После каждого дождя - озеро»: жители ЖК в Актау опасаются за свои дома

Жители жилого комплекса «Жибек Жолы» в 31А микрорайоне жалуются, что после каждого дождя их двор полностью затапливает. Огромная лужа не только блокирует автомобили и пешеходные дорожки, но и вызывает опасения за сохранность фундаментов домов, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили жители 31А микрорайона

По словам жителей жилого комплекса «Жибек Жолы» в 31А микрорайоне, после осадков придомовая территория домов №2, №3 и №4 превращается в озеро.

Вода полностью блокирует выезд припаркованных автомобилей и делает двор практически непроходимым для пешеходов. При этом огромная лужа может стоять несколько дней, не уходя естественным путем, - говорят жители.

Люди опасаются, что постоянное подтопление может негативно сказаться на состоянии фундаментов многоквартирных домов. Проблема носит системный характер и связана с отсутствием либо неработающей системой ливневой канализации.

Жители просят коммунальные службы оперативно организовать откачку воды и принять меры, которые позволят навсегда решить проблему регулярных подтоплений.

В городском отделе ЖКХ сообщили, что указанная территория не передана на баланс акимата, и по данному вопросу следует обращаться к застройщику жилого комплекса.

В свою очередь представители строительной компании «Барьер Плюс» заявили, что жилой комплекс «Жибек Жолы» был введен в эксплуатацию в 2017 году и на его территории предусмотрена и функционирует система ливневой канализации.