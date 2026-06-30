Строительство судостроительного завода в Мангистау обойдется инвестору в 200 миллионов долларов

Турецкая компания YDA Group of Companies намерена инвестировать 200 миллионов долларов США в строительство судостроительного завода в Мангистауской области. Перспективы реализации проекта обсудили аким региона Нурдаулет Килыбай и делегация компании, передаёт Lada.kz .

Фото пресс-службы акимата

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай провел встречу с делегацией одной из крупнейших турецких инвестиционно-инфраструктурных компаний YDA Group of Companies во главе с председателем совета директоров.

Основной темой переговоров стали реализация в Мангистау масштабного проекта по строительству современного судостроительного завода, расширение инвестиционного сотрудничества, а также развитие транспортно-логистического потенциала Мангистауской области как одного из ключевых узлов Транскаспийский международный транспортный маршрут.

В ходе встречи представители компании представили проект строительства судостроительного завода. Он предусматривает создание высокотехнологичного производства по строительству гражданских судов, развитие мощностей по ремонту и техническому обслуживанию флота.

По информации компании, объем инвестиций в проект составит 200 миллионов долларов США. Его реализация позволит создать сотни новых рабочих мест, внедрить передовые международные технологии, обеспечить участие отечественных предприятий в производственной кооперации и сформировать современный центр судостроения и судоремонта, ориентированный как на внутренний рынок, так и на обслуживание флота стран Каспийского бассейна.

Нурдаулет Килыбай отметил, что акимат области заинтересован в реализации стратегических инвестиционных проектов и готов оказать всестороннюю поддержку инвестору в рамках действующего законодательства.

Мангистауская область обладает уникальным географическим положением, развитой портовой инфраструктурой и высоким инвестиционным потенциалом. Реализация такого проекта станет важным этапом в развитии отечественного судостроения, позволит создать новые производства, рабочие места и придаст дополнительный импульс укреплению транзитно-логистического потенциала Казахстана, — подчеркнул глава региона.

Для справки: YDA Group of Companies — одна из ведущих турецких многопрофильных компаний с более чем 51-летним опытом работы. Холдинг реализует проекты в сферах строительства, инфраструктуры, инвестиций, транспорта и государственно-частного партнерства. Сегодня компания осуществляет деятельность в семи странах, реализовала проекты общей стоимостью 16,7 млрд долларов США, а объем текущего портфеля составляет 11,2 млрд долларов США.

Напомним, ранее сообщалось, что соглашения о реализации крупного инвестиционного проекта в сфере судостроения было достигнуто в Брюсселе в рамках бизнес-форума «Казахстан – Европейский союз», в котором приняли участие Касым-Жомарт Токаев.