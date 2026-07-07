Жители Жанаозена смогут заранее бронировать очередь в ЦОН

В Жанаозене стартует пилотный проект по бронированию талонов единой электронной очереди в ЦОН, передаёт Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

С 7 июля в Центре обслуживания населения Жанаозена стартовал пилотный проект по предварительному бронированию электронных талонов очереди на государственную услугу по совершению нотариально неудостоверенных сделок и государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Новый сервис позволит гражданам заранее забронировать талон и выбрать наиболее удобное время для получения государственной услуги. Это будет способствовать оптимизации процесса обслуживания, сокращению времени ожидания, а также повышению доступности и качества оказываемых государственных услуг, - сообщили в пресс-службе филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

Для справки

ЦОН Жанаозена расположен по адресу: микрорайон Шугыла, здание 29А. Прием граждан осуществляется с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.