Павильон вывезли, другие остались: общественники заявили о двойных стандартах в Актау

История с передвижным павильоном общественного фонда «Мы - за спорт, против наркотиков», который в конце июня вывезли с территории «Солдатского пляжа», получила продолжение. Общественники заявляют, что спустя почти две недели павильон по-прежнему находится за городом, тогда как другие торговые объекты на набережной продолжают работать, сообщает Lada.kz .

Фото предоставил Роман Уразимбетов

Спустя почти две недели ситуация остается без изменений. Как утверждает руководитель фонда Роман Уразимбетов, павильон до сих пор находится на территории базы ГКП «АУЭС».

Общественный деятель Диляра Турина опубликовала видео с «Солдатского пляжа», на котором показала, что на территории продолжают работать другие павильоны, реализующие еду и напитки.

По мнению Диляры Туриной, вопрос заключается не в необходимости сноса торговых объектов, а в соблюдении единых правил для всех предпринимателей.

Если павильоны уже установлены, пусть предприниматели оформят сезонные разрешения, пройдут санитарные проверки, будут платить налоги и соблюдать порядок. Но закон должен действовать одинаково для всех, без исключений и двойных стандартов, - считает общественница.

Сам Роман Уразимбетов отмечает, что устанавливал павильон не для коммерческой деятельности, а чтобы бесплатно обеспечивать питьевой водой и питанием участников межмикрорайонных соревнований по пляжному волейболу.

Я хотел летом занять детей и молодежь, организовать соревнования между микрорайонами. Но все настроение испортили чиновники. Когда пытаешься развивать спорт, сталкиваешься с таким отношением, - рассказал он.

На сегодня, 8 июля, Роман Уразимбетов продолжает добиваться разбирательства.

Напомним, 26 июня передвижной павильон руководителя общественного фонда «Мы - за спорт, против наркотиков» Романа Уразимбетова был вывезен с территории «Солдатского пляжа» неизвестными лицами. Имущество оказалось на территории базы ГКП «АУЭС» в селе Оймаша (бывший Приозерный), при этом павильону был причинен ущерб.