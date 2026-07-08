18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.98
533.87
6.11
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.07.2026, 09:18

Павильон вывезли, другие остались: общественники заявили о двойных стандартах в Актау

Общество 0 4 447 Сергей Кораблев

История с передвижным павильоном общественного фонда «Мы - за спорт, против наркотиков», который в конце июня вывезли с территории «Солдатского пляжа», получила продолжение. Общественники заявляют, что спустя почти две недели павильон по-прежнему находится за городом, тогда как другие торговые объекты на набережной продолжают работать, сообщает Lada.kz.

Фото предоставил Роман Уразимбетов
Фото предоставил Роман Уразимбетов

Похожие новости

Спустя почти две недели ситуация остается без изменений. Как утверждает руководитель фонда Роман Уразимбетов, павильон до сих пор находится на территории базы ГКП «АУЭС».

Общественный деятель Диляра Турина опубликовала видео с «Солдатского пляжа», на котором показала, что на территории продолжают работать другие павильоны, реализующие еду и напитки.

По мнению Диляры Туриной, вопрос заключается не в необходимости сноса торговых объектов, а в соблюдении единых правил для всех предпринимателей.

Если павильоны уже установлены, пусть предприниматели оформят сезонные разрешения, пройдут санитарные проверки, будут платить налоги и соблюдать порядок. Но закон должен действовать одинаково для всех, без исключений и двойных стандартов, - считает общественница.

Сам Роман Уразимбетов отмечает, что устанавливал павильон не для коммерческой деятельности, а чтобы бесплатно обеспечивать питьевой водой и питанием участников межмикрорайонных соревнований по пляжному волейболу.

Я хотел летом занять детей и молодежь, организовать соревнования между микрорайонами. Но все настроение испортили чиновники. Когда пытаешься развивать спорт, сталкиваешься с таким отношением, - рассказал он.

На сегодня, 8 июля, Роман Уразимбетов продолжает добиваться разбирательства.

Напомним, 26 июня передвижной павильон руководителя общественного фонда «Мы - за спорт, против наркотиков» Романа Уразимбетова был вывезен с территории «Солдатского пляжа» неизвестными лицами. Имущество оказалось на территории базы ГКП «АУЭС» в селе Оймаша (бывший Приозерный), при этом павильону был причинен ущерб.

4
58
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь