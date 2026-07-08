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08.07.2026, 13:41

Ржавый памятник несбывшимся планам: что стало с морским фонтаном в Актау

Общество 0 4 458 Сергей Кораблев

Спустя почти 14 лет после запуска экспериментального морского фонтана от него осталась лишь накренившаяся металлическая конструкция, торчащая из воды, сообщает Lada.kz.

Фото местных жителей. Коллаж фото
Фото местных жителей. Коллаж фото

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Местные жители вспомнили о морском фонтане, который появился в 2012 году в качестве экспериментальной установки, расположенной на расстоянии около 50-ти метров от набережной 14 микрорайона (напротив торгово-развлекательного центра «Астана»).

Сегодня от него остались лишь металлические элементы конструкции.

Останки фонтана стали особенно заметны после отступления Каспийского моря.

Жители просят узнать, что будет с этим объектом - восстановят его или демонтируют.

В городском акимате сообщили, что в том же 2012 году  за счет средств инвесторов планировалось разработать полноценный проект нескольких морских фонтанов. Однако по неизвестным причинам идея так и не была реализована.

 

В настоящее время реализуется первый этап реконструкции городской набережной. В рамках последующих этапов планируется строительства нового фонтана. Что же касается экспериментальной установки, подрядной организации будет дано поручение провести ее демонтаж, - говорят чиновники.

Напомним, информация о данном фонтане появилась летом 2012 года.

Позже стало известно, что морской фонтан оказался всего лишь опытной установкой.

 

 

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
BOBBI
BOBBI
Фонтан имени Маева В.И. если кто помнит, за который пытались оштрафовать исполнителя.
08.07.2026, 15:14
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