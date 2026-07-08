Ржавый памятник несбывшимся планам: что стало с морским фонтаном в Актау

Спустя почти 14 лет после запуска экспериментального морского фонтана от него осталась лишь накренившаяся металлическая конструкция, торчащая из воды, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей. Коллаж фото

Местные жители вспомнили о морском фонтане, который появился в 2012 году в качестве экспериментальной установки, расположенной на расстоянии около 50-ти метров от набережной 14 микрорайона (напротив торгово-развлекательного центра «Астана»).

Сегодня от него остались лишь металлические элементы конструкции.

Останки фонтана стали особенно заметны после отступления Каспийского моря.

Жители просят узнать, что будет с этим объектом - восстановят его или демонтируют.

В городском акимате сообщили, что в том же 2012 году за счет средств инвесторов планировалось разработать полноценный проект нескольких морских фонтанов. Однако по неизвестным причинам идея так и не была реализована.

В настоящее время реализуется первый этап реконструкции городской набережной. В рамках последующих этапов планируется строительства нового фонтана. Что же касается экспериментальной установки, подрядной организации будет дано поручение провести ее демонтаж, - говорят чиновники.

Напомним, информация о данном фонтане появилась летом 2012 года.

Позже стало известно, что морской фонтан оказался всего лишь опытной установкой.