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09.07.2026, 10:05

«Сахар, вермишель и маргарин за 3 рубля»: во время ремонта здания в Актау обнаружили записку советских времен

Общество 0 2 829 Лиана Рязанцева

Необычную находку сделали строители во время ремонта здания компании «Казахтелеком» в 14 микрорайоне Актау. В стене они обнаружили записку, предположительно оставленную несколько десятилетий назад. Бумага частично сохранилась, благодаря чему текст удалось прочитать, передает Lada.kz.

Фото предоставлено Рустамом Бибуевым
Фото предоставлено Рустамом Бибуевым

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Во время ремонта здания «Казахтелекома» в 14 микрорайоне Актау строители Ербулат и Рустам обнаружили «послание» из прошлого. Во время демонтажа внутренних перегородок на втором этаже они нашли в полости стены аккуратно свернутую записку.

По словам рабочих, кусочек бумаги находился внутри стены бывшего туалета и мог пролежать там около полувека.

Записка лежала внутри стены. Думаем, она могла пролежать там около 50 лет, — рассказали строители.

Текст записки сохранился частично. В ней говорится:

«1 кило сахар, 2 кило вермишель и 1 рубль на маргарин. Всего 3 рубля».

Согласно информации из открытых источников, здание Дома связи (ныне - «Казахтелеком») относится к первой очереди застройки Актау (тогда — Шевченко). Большинство административных зданий этого района были построены в конце 1960-х — первой половине 1970-х годов, когда формировался городской центр.

Поэтому, если записка действительно была оставлена во время строительства здания, ей может быть около полувека. Однако точный возраст находки установить невозможно.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
sakura.68
sakura.68
Здание Дома связи (ныне - «Казахтелеком») в 14 микрорайоне строили заключенные ИТК. Возможно, эта записка своего рода "Отчет о расходах". Иными словами куда и как были потрачены три рубля. Странно только что не указаны копейки. Видимо цена приблизительная.
09.07.2026, 07:22
дорожник
дорожник
Читайте, завидуйте сколько можно было купить на. Наш советский рубль. Я вчера сахар покупал в Симферополе 109 рублей за килограмм
09.07.2026, 06:55
Галина63
Галина63
Я помню когда мы переехали в 1 мкр. я заполняла оплату за коммуналку в специальной книжечке. Всего, а это и вода, и свет, и жэк, все-все ком.услуги вместе с радиоточкой у нас за 3 комнаты выходило 3 рубля 50 копеек, где 50 коп.- это радио, за которое мы отдельно ездили оплачивать в 11 мкр.
09.07.2026, 06:09
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