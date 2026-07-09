«Сахар, вермишель и маргарин за 3 рубля»: во время ремонта здания в Актау обнаружили записку советских времен

Необычную находку сделали строители во время ремонта здания компании «Казахтелеком» в 14 микрорайоне Актау. В стене они обнаружили записку, предположительно оставленную несколько десятилетий назад. Бумага частично сохранилась, благодаря чему текст удалось прочитать, передает Lada.kz .

Фото предоставлено Рустамом Бибуевым

Во время ремонта здания «Казахтелекома» в 14 микрорайоне Актау строители Ербулат и Рустам обнаружили «послание» из прошлого. Во время демонтажа внутренних перегородок на втором этаже они нашли в полости стены аккуратно свернутую записку.

По словам рабочих, кусочек бумаги находился внутри стены бывшего туалета и мог пролежать там около полувека.

Записка лежала внутри стены. Думаем, она могла пролежать там около 50 лет, — рассказали строители.

Текст записки сохранился частично. В ней говорится:

«1 кило сахар, 2 кило вермишель и 1 рубль на маргарин. Всего 3 рубля».

Согласно информации из открытых источников, здание Дома связи (ныне - «Казахтелеком») относится к первой очереди застройки Актау (тогда — Шевченко). Большинство административных зданий этого района были построены в конце 1960-х — первой половине 1970-х годов, когда формировался городской центр.

Поэтому, если записка действительно была оставлена во время строительства здания, ей может быть около полувека. Однако точный возраст находки установить невозможно.