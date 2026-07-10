Разбитые парты и брошенные рюкзаки: в Генконсульстве Ирана в Актау прошла церемония памяти

Во дворе Генерального консульства Ирана в Актау разместили фотовыставку и мемориальные инсталляции. Здесь прошла церемония поминовения погибшего лидера Исламской Республики Иран айтоллы Сейеда Али Хаменеи, в которой приняли участие представители иранской диаспоры, жители города и приглашенные гости, передает Lada.kz.

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Одной из центральных экспозиций стала композиция с разбитыми школьными партами и брошенными рюкзаками. По словам организаторов, она посвящена памяти 168 детей, погибших в результате удара по школе в Минабе.

С приветственной речью к участникам обратился генеральный консул Исламской Республики Иран в Актау Джафар Заман. Он поблагодарил присутствующих за участие в церемонии и выразил признательность за проявленное сочувствие.

«Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность за соболезнования и поддержку братского и дружественного государства Казахстан. Мы также искренне благодарим представителей различных социальных групп Казахстана за ваше сочувствие и поддержку. Ваше участие в сегодняшней церемонии демонстрирует, что уважение к человеческому достоинству, защита жизни гражданского населения и стремление к миру и стабильности являются общими человеческими ценностями», — сказал Джафар Заман.

Также консул заявил, что Иран выступает за дипломатическое урегулирование конфликтов и рассчитывает на укрепление мира и безопасности.

После официальной части участники церемонии не спешили расходиться. Многие осматривали экспозицию, подолгу задерживались у фотографий и подходили к сотрудникам консульства со словами поддержки.

В Иране тем временем завершились массовые многодневные похоронные мероприятия в честь покойного верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, который погиб в результате авиаудара США в первый день войны, 28 февраля, в рамках американо-израильской кампании против Ирана. Военный конфликт продолжается до сих пор.

Траутрная процессия по Али Хаменеи собирала миллионы людей и достигла мавзолея в Мешхеде, где верховного лидера похоронили. Как сообщили иранские СМИ, около 22:00 в главной святыне города и на прилегающих площадях состоялась заупокойная молитва (джаназа). Поминальное богослужение возглавил старший сын погибшего аятоллы — Мостафа Хосейни Хаменеи.