Расписание межрайонных автобусов из Актау: график, цены и время в пути

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области напомнило жителям региона об обновленном расписании автобусов в районы Мангистау. Действующий график был введен с 1 мая 2026 года с учетом обращений жителей и анализа пассажиропотока, сообщает Lada.kz.
Как пояснили в ведомстве, при корректировке расписания были учтены предложения жителей, а также оптимизированы отдельные рейсы с низкой загрузкой. Кроме того, специалисты приняли во внимание технические возможности перевозчиков, включая соблюдение режима труда и отдыха водителей, проведение технических осмотров автобусов, обеспечение топливом и время оборота транспорта.
Сегодня из Актау запущены шесть межрайонных автобусных маршрутов: Бейнеу, Курык, Форт-Шевченко, Мунайлы, Жертыбай, Шетпе.
Актау — Курык
Актау — Мунайлы
Актау — Жетыбай
Актау — Форт-Шевченко
Актау — Шетпе
Актау — Бейнеу
Все автобусы отправляются с автовокзала, расположенного возле рынка «Сары базар» в 31А микрорайоне Актау. Покупать билеты можно на месте.
В управлении пассажирского транспорта отметили, что расписание при необходимости будет корректироваться с учетом пассажиропотока и обращений жителей. Перед поездкой пассажирам рекомендуют уточнять информацию на автовокзале, особенно в праздничные и выходные дни.
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