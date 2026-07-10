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10.07.2026, 09:00

Расписание межрайонных автобусов из Актау: график, цены и время в пути

Общество 0 5 845 Наталья Вронская

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области напомнило жителям региона об обновленном расписании автобусов в районы Мангистау. Действующий график был введен с 1 мая 2026 года с учетом обращений жителей и анализа пассажиропотока, сообщает Lada.kz.

фото с сайта fotobus.msk.ru
фото с сайта fotobus.msk.ru

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Как пояснили в ведомстве, при корректировке расписания были учтены предложения жителей, а также оптимизированы отдельные рейсы с низкой загрузкой. Кроме того, специалисты приняли во внимание технические возможности перевозчиков, включая соблюдение режима труда и отдыха водителей, проведение технических осмотров автобусов, обеспечение топливом и время оборота транспорта.

Сегодня из Актау запущены шесть межрайонных автобусных маршрутов: Бейнеу, Курык, Форт-Шевченко, Мунайлы, Жертыбай, Шетпе.

Актау — Курык

  • Отправление из Актау: 07:00, 10:10, 14:00, 15:10, 17:50, 19:10
  • Отправление из Курыка: 07:00, 09:00, 12:00, 15:20, 17:00, 19:00
  • Стоимость проезда — 300 тенге
  • Время в пути — около 1 часа

Актау — Мунайлы

  • Отправление из Актау: 07:10, 09:40, 14:30, 17:00, 19:10
  • Отправление из Мунайлы: 07:00, 09:30, 14:30, 17:00, 19:00
  • Стоимость проезда — 400 тенге
  • Время в пути — около 1 часа 15 минут

Актау — Жетыбай

  • Отправление из Актау: 07:10, 10:00, 14:00, 17:10, 19:00
  • Отправление из Жетыбая: 07:00, 10:00, 14:00, 17:00, 19:00
  • Стоимость проезда — 400 тенге
  • Время в пути — около 1 часа 10 минут

Актау — Форт-Шевченко

  • Отправление из Актау: 07:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:10, 19:10
  • Отправление из Форт-Шевченко: 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00
  • Стоимость проезда — 500 тенге
  • Время в пути — около 1 часа 45 минут

Актау — Шетпе

  • Отправление из Актау: 07:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:20, 19:20
  • Отправление из Шетпе: 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00
  • Стоимость проезда — 700 тенге
  • Время в пути — около 2 часов 10 минут

Актау — Бейнеу

  • Отправление из Актау: 07:00, 14:00, 16:00
  • Отправление из Бейнеу: 06:00, 08:00, 15:00
  • Стоимость проезда — 2000 тенге
  • Время в пути — около 6 часов 10 минут

Все автобусы отправляются с автовокзала, расположенного возле рынка «Сары базар» в 31А микрорайоне Актау. Покупать билеты можно на месте. 

В управлении пассажирского транспорта отметили, что расписание при необходимости будет корректироваться с учетом пассажиропотока и обращений жителей. Перед поездкой пассажирам рекомендуют уточнять информацию на автовокзале, особенно в праздничные и выходные дни.

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