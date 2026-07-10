Могут ли компании с лицензиями из других регионов проводить дезинфекцию в Мангистау

После публикации материала о компаниях, имеющих право проводить дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию в Мангистауской области, в редакцию Lada.kz обратились представители лицензированных организаций из других регионов Казахстана. Они заявили, что лицензии действуют на всей территории страны, однако в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона указали на дополнительное условие для работы в области.

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После публикации Lada.kz о компаниях, имеющих право оказывать услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в Мангистауской области, в редакцию обратились представители организаций, получивших лицензии в других регионах Казахстана.

По их словам, информация, предоставленная департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, создала впечатление, что работать в регионе могут только компании, получившие лицензию именно в Мангистауской области. Они считают, что такая трактовка законодательства вводит потребителей в заблуждение и нарушает их права.

Представитель ТОО «Pest Control Solutions» Фархад Ташимов заявил, что действующее законодательство не ограничивает деятельность лицензированных компаний территорией региона, в котором была выдана лицензия.

Мы считаем, что данное обстоятельство не может служить ограничением для деятельности других компаний, получивших лицензию за пределами Мангистауской области, в сфере дезинфекции, дезинсекции и дератизации на территории Мангистауской области, равно как и других регионов Казахстана. Подобные ограничения не предусмотрены действующим законодательством, - заявил Фархад Ташимов.

По его словам, после публикации списка некоторые заказчики из Мангистауской области начали отказываться от услуг компании, считая, что она не имеет права работать в регионе.

В подтверждение своей позиции Фархад Ташимов сослался на письмо Министерства национальной экономики Республики Казахстан №14-2-9/3692-И от 6 августа 2026 года, направленное Совету по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен».

В документе разъясняется, что деятельность по оказанию услуг в сфере дезинфекции, дезинсекции и дератизации в области здравоохранения относится к лицензиям первой категории (первого класса). В соответствии со статьями 22 и 23 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» такие лицензии выдаются на деятельность и, если иное не предусмотрено законодательством, действуют на всей территории Казахстана.

В соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» классы разрешений в зависимости от объектов регулирования разрешения подразделяются на следующие классы: класс 1 – разрешения, выдаваемые на деятельность;

класс 2 – разрешения, выдаваемые на объекты;

класс 3 – разовые разрешения;

класс 4 – разрешения, выдаваемые на деятельность с ограниченными ресурсами или с использованием квот;

класс 5 – разрешения, выдаваемые на профессиональную деятельность физическим лицам;

класс 6 – разрешения, выдаваемые на продукцию.

Кроме того, как отметил представитель ТОО «Pest Control Solutions», в законодательстве, регулирующем сферу санитарно-эпидемиологического благополучия населения, отсутствуют нормы, ограничивающие действие такой лицензии пределами одного региона.

После поступивших обращений редакция повторно направила запрос в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области с вопросом, имеют ли право компании, получившие лицензию в других регионах Казахстана, оказывать услуги на территории Мангистауской области.

В ведомстве ответили, что да, такие компании могут работать в регионе, однако при соблюдении установленных требований.

Компании, не имеющие на территории Мангистауской области складов для хранения препаратов, используемых при проведении дезинфекции, дезинсекции и дератизации, не имеют права осуществлять деятельность, — сообщили в департаменте.

В департаменте пояснили, что руководствуются официальным письмом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, направленным в адрес Министерства здравоохранения.

В документе отмечается, что услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации относятся к лицензируемым видам деятельности. При этом в лицензии в обязательном порядке указывается адрес производственной базы организации.

Как следует из письма, Генеральная прокуратура поддержала позицию Министерства здравоохранения о том, что деятельность таких компаний может быть ограничена территорией обслуживания. Это связано с особенностями оказания услуг. В частности, некоторые дезинфицирующие растворы должны готовиться непосредственно перед использованием на производственной базе, а их транспортировка на большие расстояния не допускается.

Вместе с тем Генеральная прокуратура подчеркнула, что подобные ограничения не должны создавать необоснованные препятствия для предпринимательской деятельности. По мнению надзорного органа, наличие производственной базы должно позволять компании оказывать услуги не только в населенном пункте, где она расположена, но и в близлежащих районах в пределах допустимого радиуса обслуживания.

В ведомстве показали, как должны выглядеть лицензия и приложение к ней, подтверждающие право компании на оказание услуг.

Напомним, ранее департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области опубликовал официальный перечень организаций, получивших лицензии на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в сфере здравоохранения. Официальный список смотреть здесь.