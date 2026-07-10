Сезон охоты 2026–2027 в Мангистау: утверждены сроки и лимиты добычи

Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира утвердила сроки сезона охоты на 2026–2027 годы. Рассказываем, когда разрешена добыча различных видов дичи и какие ограничения будут действовать, передает Lada.kz.

фото с сайта https://app.envato.com/

Охота будет разрешена на территории закрепленных охотничьих угодий: Каражанбас, Бостанкум, Каратау, Голубая бухта – Саура, Ащысор, Прибрежное, Токмак, Киякты, Мангышлак, Желтау-Коленкели, Ердалы, Елтеже.

Сезон охоты традиционно начинается осенью. Для каждого вида животных установлены отдельные сроки, нарушение которых может повлечь административную ответственность.

Сроки охоты в Мангистауской области ежегодно утверждаются территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира.

Когда открывается охота:

5 сентября 2026 года — 30 ноября 2026 года — серая куропатка;

15 сентября 2026 года — 15 ноября 2026 года — болотная дичь;

20 сентября 2026 года — 30 ноября 2026 года — голуби;

26 сентября 2026 года — 15 января 2027 года— утки, гуси, лысухи;

с 1 ноября 2026 года – 31 января 2027 года — заяц, кеклик, лисица, корсак;

5 ноября 2026 года — 31 декабря 2026 года — кабан.

Что запрещено

охота на кабана в хозяйстве Желтау-Көленкелі;

добыча волка, барсука, каракала, выдры и большого баклана по этим разрешениям;

использование запрещенных способов охоты.

В ведомстве напомнили, что использование разрешений не распространяется на добычу отдельных видов животных, в том числе волков, барсуков, каракалов, выдр и больших бакланов. Кроме того, охотникам запрещено применять незаконные способы добычи и использовать запрещенные орудия охоты.

Инспекция напоминает, что охотникам необходимо соблюдать установленные сроки добычи, иметь действующие разрешительные документы.