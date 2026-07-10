Сезон охоты 2026–2027 в Мангистау: утверждены сроки и лимиты добычи

Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира утвердила сроки сезона охоты на 2026–2027 годы. Рассказываем, когда разрешена добыча различных видов дичи и какие ограничения будут действовать, передает Lada.kz.
Охота будет разрешена на территории закрепленных охотничьих угодий: Каражанбас, Бостанкум, Каратау, Голубая бухта – Саура, Ащысор, Прибрежное, Токмак, Киякты, Мангышлак, Желтау-Коленкели, Ердалы, Елтеже.
Сезон охоты традиционно начинается осенью. Для каждого вида животных установлены отдельные сроки, нарушение которых может повлечь административную ответственность.
Сроки охоты в Мангистауской области ежегодно утверждаются территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира.
Когда открывается охота:
Что запрещено
В ведомстве напомнили, что использование разрешений не распространяется на добычу отдельных видов животных, в том числе волков, барсуков, каракалов, выдр и больших бакланов. Кроме того, охотникам запрещено применять незаконные способы добычи и использовать запрещенные орудия охоты.
Инспекция напоминает, что охотникам необходимо соблюдать установленные сроки добычи, иметь действующие разрешительные документы.
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