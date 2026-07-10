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10.07.2026, 17:10

Сезон охоты 2026–2027 в Мангистау: утверждены сроки и лимиты добычи

Общество 0 2 490 Наталья Вронская

Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира утвердила сроки сезона охоты на 2026–2027 годы. Рассказываем, когда разрешена добыча различных видов дичи и какие ограничения будут действовать, передает Lada.kz.

фото с сайта https://app.envato.com/
фото с сайта https://app.envato.com/

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Охота будет разрешена на территории закрепленных охотничьих угодий: Каражанбас, Бостанкум, Каратау, Голубая бухта – Саура, Ащысор, Прибрежное, Токмак, Киякты, Мангышлак, Желтау-Коленкели, Ердалы, Елтеже. 

Сезон охоты традиционно начинается осенью. Для каждого вида животных установлены отдельные сроки, нарушение которых может повлечь административную ответственность.

Сроки охоты в Мангистауской области ежегодно утверждаются территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира. 

Когда открывается охота:

  • 5 сентября 2026 года — 30 ноября 2026 года — серая куропатка;
  • 15 сентября 2026 года  — 15 ноября 2026 года — болотная дичь;
  • 20 сентября 2026 года — 30 ноября 2026 года — голуби;
  • 26 сентября 2026 года — 15 января 2027 года— утки, гуси, лысухи;
  •  с 1 ноября 2026 года – 31 января 2027 года — заяц, кеклик, лисица, корсак;
  • 5 ноября 2026 года — 31 декабря 2026 года — кабан.

Что запрещено

  • охота на кабана в хозяйстве Желтау-Көленкелі;
  • добыча волка, барсука, каракала, выдры и большого баклана по этим разрешениям;
  • использование запрещенных способов охоты.

В ведомстве напомнили, что использование разрешений не распространяется на добычу отдельных видов животных, в том числе волков, барсуков, каракалов, выдр и больших бакланов. Кроме того, охотникам запрещено применять незаконные способы добычи и использовать запрещенные орудия охоты.

Инспекция напоминает, что охотникам необходимо соблюдать установленные сроки добычи, иметь действующие разрешительные документы. 

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