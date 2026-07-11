В Мангистау наградили работников ветеринарии, рыбного и водного хозяйства

В Актау наградили специалистов ветеринарии, рыбного и водного хозяйства в честь профессиональных праздников. Лучшим работникам отраслей вручили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма, передает Lada.kz .

фото ЦОК Мангистауской области

Заместитель акима Мангистауской области Тилек Жеткизгенулы подчеркнул, что ветеринария играет важную роль в обеспечении биологической безопасности страны и охране здоровья животных, а рыбное хозяйство традиционно занимает особое место в экономике региона.

«Сегодня государство уделяет большое внимание развитию этих отраслей, созданию новых рабочих мест и укреплению продовольственной безопасности», — отметил Тилек Жеткизгенулы.

Руководитель управления ветеринарии Мангистауской области Бекжан Бекибаев добавил, что профессиональный праздник отмечается уже третий год подряд и является признанием вклада специалистов в обеспечение общественного здоровья, эпизоотической безопасности и рационального использования природных ресурсов.

В ходе мероприятия ветераны отраслей поделились воспоминаниями о своём трудовом пути и пожелали молодым специалистам успехов в работе.

Награды получили десятки специалистов

Лучшим работникам ветеринарии и рыбного хозяйства вручили:

медаль Министерства сельского хозяйства РК «Еңбек ардагері»;

нагрудный знак «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі»;

почётные грамоты и благодарственные письма Министерства сельского хозяйства;

награды Комитета рыбного хозяйства и Комитета ветеринарного контроля и надзора;

почётные грамоты акима Мангистауской области.

Отдельно отметили работников водного хозяйства

В этот же день заместитель акима области Ербол Избергенов поздравил сотрудников водного хозяйства, поблагодарив их за работу по обеспечению населения качественной питьевой водой и укреплению водной безопасности региона.

«Водное хозяйство — стратегически важная отрасль, обеспечивающая устойчивое развитие региона и благополучие его жителей. Благодаря вашему ежедневному труду население обеспечивается качественной питьевой водой», — сказал Ербол Избергенов.

В числе награждённых — обладатели нагрудного знака «Су шаруашылығының үздігі», а также специалисты, отмеченные почётными грамотами и благодарственными письмами Министерства водных ресурсов и ирригации РК и акима области.

Три отрасли — одна задача

В акимате подчеркнули, что ветеринария, рыбное и водное хозяйство напрямую связаны с продовольственной, экологической и санитарной безопасностью региона. От работы специалистов этих сфер зависит качество питьевой воды, сохранение рыбных ресурсов и защита населения от распространения опасных заболеваний.

Торжественные мероприятия завершились вручением ведомственных наград и благодарственных писем лучшим работникам отраслей.