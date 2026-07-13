Новые автобусы будут курсировать в Мунайлинском районе

В торжественной церемонии вручения ключей приняли участие аким Мунайлинского района Канат Кулжанов и председатель районного совета ветеранов Чапай Абилов.

По данным районного акимата, новые автобусы распределены следующим образом:

Новые автобусы полностью соответствуют современным требованиям. Они не только обеспечат комфорт и безопасность пассажиров, но и позволят повысить стабильность движения по расписанию, а также вывести качество пассажирских перевозок на новый уровень. Особенно это станет большой поддержкой для тысяч жителей сел Батыр и Атамекен, которые ежедневно ездят в село Мангистау, - сказал Канат Кулжанов.