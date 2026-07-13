Новые автобусы будут курсировать в Мунайлинском районе

Автопарк Мунайлинского района пополнился новыми Yutong. Восемь современных автобусов будут обслуживать два маршрута: «Мангистау – Батыр – Мангистау» и «Мангистау – Атамекен – Мангистау», передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.
В торжественной церемонии вручения ключей приняли участие аким Мунайлинского района Канат Кулжанов и председатель районного совета ветеранов Чапай Абилов.
По данным районного акимата, новые автобусы распределены следующим образом:
Новые автобусы полностью соответствуют современным требованиям. Они не только обеспечат комфорт и безопасность пассажиров, но и позволят повысить стабильность движения по расписанию, а также вывести качество пассажирских перевозок на новый уровень. Особенно это станет большой поддержкой для тысяч жителей сел Батыр и Атамекен, которые ежедневно ездят в село Мангистау, - сказал Канат Кулжанов.
Обслуживать пассажиров на этих маршрутах будет компания «Batys Tasyma».
Комментарии0 комментарий(ев)