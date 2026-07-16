Пять жизней унёс гололёд в Мангистау: в Казахстане впервые осудили за плохое содержание дороги

Суд вынес приговор по резонансному уголовному делу о смертельном ДТП, в котором погибли пять человек. Это первый в истории Казахстана случай, когда ненадлежащее зимнее содержание автодороги стало основанием для уголовной ответственности, сообщает Lada.kz .

Фото: Министерство транспорта РК

По данным главной транспортной прокуратуры, Бейнеуский районный суд рассмотрел уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 16 января этого года на трассе республиканского значения Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Отес – Шетпе – Жетыбай – Актау.

В тот день пассажирский автобус Yutong из-за гололеда съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате аварии погибли пять человек, еще 14 получили различные травмы.

Расследование проводили специальные прокуроры. В ходе следствия было установлено, что причиной трагедии стало ненадлежащее зимнее содержание автомобильной дороги.

Следствие пришло к выводу, что между бездействием ответственных должностных лиц и наступившими последствиями существует прямая причинно-следственная связь.

Это первое в правоприменительной практике Казахстана уголовное дело, в котором ненадлежащее содержание дороги в зимний период стало основанием для привлечения к уголовной ответственности за гибель людей.

Приговором суда начальник ДЭУ-57 Мангистауского областного филиала ТОО «КАЖСервис» признан виновным по части 4 статьи 353 УК РК («Нарушение действующих на транспорте правил охраны порядка и безопасности движения лицами, выполняющими управленческие функции в дорожных, строительных и других организациях и ответственными за эксплуатацию дорог и дорожных сооружений, их оборудования, а также за организацию дорожного движения, если это деяние повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, водитель пассажирского автобуса двигался из Актау в сторону Бейнеу, однако не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.