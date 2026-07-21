Светодиодную арку убрали с набережной Актау: в акимате рассказали, что будет вместо нее

С набережной 14 микрорайона убрали светодиодную арку, установленную несколько лет назад. В пресс-службе Актауского городского акимата назвали причины демонтажа, а также рассказали, будет ли вместо нее установлен другой объект, передает Lada.kz .

Фото: Lada.kz

Сравнительно недавно с набережной 14 микрорайона исчезла светодиодная арка, которая на протяжении нескольких лет украшала популярное место массового отдыха населения.

Жители Актау задались вопросом о том, что стало с объектом.

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В пресс-службе городской администрации прокомментировали ситуацию.

Арка была демонтирована в связи с ее ветхим состоянием, - сообщили в пресс-службе.

На вопрос корреспондента издания о том, будет ли вместо светодиодной арки установлен другой объект, в акимате ответили, что пока таких планов нет.

Напомним, 60-метровая светодиодная арка на набережной 14 микрорайона появилась в сентябре 2018 года. Для эффекта «игры света» было задействовано 37 500 светодиодных rgb-ламп. Из местного бюджета тогда выделили более 23 миллионов тг.

В октябре того же года объект заработал в штатном режиме.

В сентябре 2022 года арка перестала работать. Причиной тому стало короткое замыкание.

В декабре 2023 года жители Актау отметили, что объекту необходим ремонт, на что власти ответили, что дали подрядной организации соответствующее задание.