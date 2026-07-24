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23.07.2026, 19:24

На реконструкцию набережной в Актау уже освоено 650 млн тенге: чиновники объяснили отсутствие видимых работ

Общество 0 2 412 Сергей Кораблев

Городской акимат предоставил официальный комментарий после публикации Lada.kz о фактической остановке работ на реконструкции набережной в 9А микрорайоне.

Фото автора
Фото автора

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В городской администрации сообщили, что со второго квартала этого года по заказу ГУ «Актауский городской отдел строительства» и при финансировании Консорциума Северного Каспия (NCOC) реализуется проект благоустройства прибрежной зоны Актау «AQTAU».

Проект предусматривает строительство прогулочных аллей, велосипедных и беговых дорожек, смотровых площадок, пирсов, надводных троп и зон отдыха. Общественное пространство протяженностью 4,5 километра охватит территорию от знака «I Love Aktau» в 7 микрорайоне до Скальной тропы. Реализация проекта запланирована поэтапно до 2029 года. Подрядной организацией определено ТОО «Нұрсәт».

На сегодня освоен аванс в размере 650 миллионов тенге, что составляет 5% от общей стоимости договора.

Сейчас, как заверили чиновники, на объекте выполняются подготовительные работы: устройство опалубки для подпорных стен и планировка отдельных участков территории. Ход реализации проекта контролируют специалисты Актауского городского отдела строительства.

Также в акимате уточнили, что на объекте задействованы 16 работников, 7 самосвалов и 7 единиц тяжелой строительной техники.

Напомним, ранее корреспондент Lada.kz побывал на месте и убедился в обратном.

 

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