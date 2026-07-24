В Курыке под снос пошли свыше 20 незаконных построек

Фото акимата Каракиянского района

Как сообщили в акимате Каракиянского района, в селе Курык продолжаются работы по сносу незаконно возведенных сооружений в рамках экологической акции «Таза Қазақстан».

Специально созданная рабочая группа еще в мае этого года провела разъяснительную работу и вручила предупреждения 21 владельцу незаконных построек.

После завершения предусмотренных законом процедур незаконные сооружения были демонтированы с помощью специальной техники. Освобожденные земельные участки полностью очищены.

Власти отмечают, что работы проводятся в соответствии с требованиями действующего законодательства и направлены на наведение порядка и благоустройство территории населенного пункта.