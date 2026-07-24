В Актау МАЭК подал заявку на повышение тарифов

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области проведёт публичные слушания по заявке ТОО «МАЭК» на повышение тарифов, передаёт Lada.kz.
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий сообщает, что энергокомбинат подал заявку на утверждение тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и производство и снабжение тепловой энергии. При этом в июне уже проходили публичные слушания по повышению тарифов на теплоснабжение, на которые никто не пришел.
Обоснованием необходимости пересмотра тарифов, по утверждению представителей МАЭКа, стали удорожание стратегических товаров, себестоимости электрической энергии и воды собственного производства, используемых атомно-энергетическим комплексом при производстве, передаче, распределении и реализации тепловой энергии и водоснабжении. В свою очередь, причиной удорожания производства стало изменение цены на газ и его транспортировку.
Также аргументом в пользу повышения тарифов стало изменение среднемесячной номинальной заработной платы работника.
Публичное слушание состоится 18 августа 2026 года в 15:00 в ДК «Дружба», расположенном в здании 18/2 в 1 микрорайоне.
К участию в слушаниях приглашают депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средств массовой информации и иных заинтересованных лиц.
Напомним, с 1 июля розничные цены на товарный газ возросли для всех категорий потребителей в Мангистауской области.
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