В Актау МАЭК подал заявку на повышение тарифов

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области проведёт публичные слушания по заявке ТОО «МАЭК» на повышение тарифов, передаёт Lada.kz .

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Департамент Комитета по регулированию естественных монополий сообщает, что энергокомбинат подал заявку на утверждение тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и производство и снабжение тепловой энергии. При этом в июне уже проходили публичные слушания по повышению тарифов на теплоснабжение, на которые никто не пришел.

Обоснованием необходимости пересмотра тарифов, по утверждению представителей МАЭКа, стали удорожание стратегических товаров, себестоимости электрической энергии и воды собственного производства, используемых атомно-энергетическим комплексом при производстве, передаче, распределении и реализации тепловой энергии и водоснабжении. В свою очередь, причиной удорожания производства стало изменение цены на газ и его транспортировку.

Также аргументом в пользу повышения тарифов стало изменение среднемесячной номинальной заработной платы работника.

Публичное слушание состоится 18 августа 2026 года в 15:00 в ДК «Дружба», расположенном в здании 18/2 в 1 микрорайоне.

К участию в слушаниях приглашают депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средств массовой информации и иных заинтересованных лиц.

Напомним, с 1 июля розничные цены на товарный газ возросли для всех категорий потребителей в Мангистауской области.