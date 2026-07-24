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24.07.2026, 11:23

В Актау МАЭК подал заявку на повышение тарифов

Общество 0 3 267 Ольга Максимова

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области проведёт публичные слушания по заявке ТОО «МАЭК» на повышение тарифов, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: pexels.com
Иллюстративное фото: pexels.com

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Департамент Комитета по регулированию естественных монополий сообщает, что энергокомбинат подал заявку на утверждение тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и производство и снабжение тепловой энергии. При этом в июне уже проходили публичные слушания по повышению тарифов на теплоснабжение, на которые никто не пришел.

Обоснованием необходимости пересмотра тарифов, по утверждению представителей МАЭКа, стали удорожание стратегических товаров, себестоимости электрической энергии и воды собственного производства, используемых атомно-энергетическим комплексом при производстве, передаче, распределении и реализации тепловой энергии и водоснабжении. В свою очередь, причиной удорожания производства стало изменение цены на газ и его транспортировку.

Также аргументом в пользу повышения тарифов стало изменение среднемесячной номинальной заработной платы работника.

 Публичное слушание состоится  18 августа  2026 года в 15:00 в ДК «Дружба», расположенном в здании 18/2 в 1 микрорайоне.

К участию в слушаниях приглашают депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов, средств массовой информации и иных заинтересованных лиц.  

Напомним, с 1 июля розничные цены на товарный газ возросли для всех категорий потребителей в Мангистауской области.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
Каким ещё атомно-энергетическим комплексом,ссовсем ку-ку...
24.07.2026, 16:30
Ed Word
Ed Word
Опять..!?? Что в этот раз, вспышки на солнце, 3I Атлас, дожди, жара, чиновники не из того места или у роководства все как раз таки через то место, что опять, какие прчины?
24.07.2026, 13:01
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