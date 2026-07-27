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27.07.2026, 10:04

В Мангистау продолжается ремонт дороги Таушык – Шетпе: работы завершат в 2027 году

Общество 0 2 925 Лиана Рязанцева

В Мангистауской области продолжается средний ремонт 70-километрового участка автодороги республиканского значения Таушык – Шетпе. Ход работ проверил аким области Нурдаулет Килыбай. Завершить проект планируют в 2027 году, передаёт Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима области. 

Фото пресс-службы акимата
Фото пресс-службы акимата

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Акиму области доложили о ходе ремонта участка с 91-го по 161-й километр трассы Таушык – Шетпе.

Проект предусматривает комплексное обновление дорожного полотна с устройством двухслойного асфальтобетонного покрытия, укреплением обочин, ремонтом примыканий и перекрестков, а также модернизацией элементов дорожной инфраструктуры.

По данным пресс-службы акима Мангистауской области, на сегодняшний день нижний слой покрытия из плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 7 сантиметров уложен на 44,6 километра. Кроме того, работы по устройству нижнего слоя покрытия выполнены еще на 41,5 километра дороги. На объекте ежедневно задействованы 39 единиц специализированной техники и 72 рабочих.

Во время осмотра объекта Нурдаулет Килыбай поручил обеспечить строгий контроль качества работ, соблюдать строительные технологии и завершить ремонт в установленные сроки.

Качество автомобильных дорог — это качество жизни людей и конкурентоспособность региона. Каждый этап строительства должен находиться под строгим контролем. Необходимо обеспечить безусловное соблюдение строительных технологий, завершить работы в установленные сроки и сдать объект, полностью соответствующий современным требованиям безопасности и качества, — поручил Нурдаулет Килыбай.

Отмечается, что полностью завершить ремонт дороги и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Сложный участок недалеко от Таучика проходит по сбору. Там всегда основание дороги проседает
27.07.2026, 05:51
дорожник
дорожник
На этом участке всегда делали остановку на роднике. Ниже родника есть замечательное ущелье Сулукапы
27.07.2026, 05:48
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