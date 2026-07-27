18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
473.4
539.39
6.07
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.07.2026, 12:16

ТЭЦ-2 Актау остается в «красной» зоне риска перед отопительным сезоном - Правительство РК

Общество 0 3 110 Лиана Рязанцева

ТЭЦ-2 Актау остается в числе пяти теплоэлектроцентралей Казахстана, которые находятся в «красной» зоне риска перед отопительным сезоном 2026–2027 годов. Об этом сообщили в правительстве Казахстана, передаёт Lada.kz.

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Похожие новости

В Telegram-канале правительства РК сообщили, что на особом контроле остаются пять теплоэлектроцентралей, находящихся в «красной» зоне риска. В этот список входят ТЭЦ в Семее, Уральске и Таразе, ТЭЦ-2 Актау, а также ГРЭС-1 в Темиртау.

Подготовка к следующему отопительному сезону началась без пауз. Объемы финансирования снова выросли – только на ремонт электростанций в текущем году собственниками объектов выделяется 384 млрд теңге. Это на 9% больше, чем в прошлом году. Важно отметить, что эти средства формируются за счет тарифа на электроэнергию, и каждая станция самостоятельно определяет наиболее уязвимые участки для первоочередного ремонта, - говорится в сообщении.

 Отмечается, что всего на 2026 год запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины.

На сегодняшний день работы идут строго по графику, на некоторых объектах выявляются скрытые дефекты.  Текущий статус выглядит так: два энергоблока полностью готовы, еще два находятся в процессе ремонта. 13 котлов капитально отремонтированы, 27 в работе. Восемь турбин сданы, на 16 объектах ремонты продолжаются. Параллельно идет плановый текущий ремонт – им охвачено более 500 единиц вспомогательного оборудования по всей стране, - отметили в правительстве.

Как сообщили в правительстве, комплексная работа продолжается и на сетевой инфраструктуре.

Уже отремонтировано около 6,3 тыс. км линий электропередачи, 135 подстанций и 1 253 распределительных пункта. Всего до конца года обновят свыше 17 тыс. км ЛЭП и более 3,4 тыс. распределительных пунктов. Из запланированных 377 км труб по республике уже готово 65 км теплосетей, работы активно ведутся еще на 278 км. Отставания от графика нет, - подчеркнуло правительство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау планируют увеличить мощности МАЭК и построить новую котельную. 

3
19
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь