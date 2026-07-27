ТЭЦ-2 Актау остается в «красной» зоне риска перед отопительным сезоном - Правительство РК

ТЭЦ-2 Актау остается в числе пяти теплоэлектроцентралей Казахстана, которые находятся в «красной» зоне риска перед отопительным сезоном 2026–2027 годов. Об этом сообщили в правительстве Казахстана, передаёт Lada.kz .

фото из архива Lada.kz

В Telegram-канале правительства РК сообщили, что на особом контроле остаются пять теплоэлектроцентралей, находящихся в «красной» зоне риска. В этот список входят ТЭЦ в Семее, Уральске и Таразе, ТЭЦ-2 Актау, а также ГРЭС-1 в Темиртау.

Подготовка к следующему отопительному сезону началась без пауз. Объемы финансирования снова выросли – только на ремонт электростанций в текущем году собственниками объектов выделяется 384 млрд теңге. Это на 9% больше, чем в прошлом году. Важно отметить, что эти средства формируются за счет тарифа на электроэнергию, и каждая станция самостоятельно определяет наиболее уязвимые участки для первоочередного ремонта, - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на 2026 год запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины.

На сегодняшний день работы идут строго по графику, на некоторых объектах выявляются скрытые дефекты. Текущий статус выглядит так: два энергоблока полностью готовы, еще два находятся в процессе ремонта. 13 котлов капитально отремонтированы, 27 в работе. Восемь турбин сданы, на 16 объектах ремонты продолжаются. Параллельно идет плановый текущий ремонт – им охвачено более 500 единиц вспомогательного оборудования по всей стране, - отметили в правительстве.

Как сообщили в правительстве, комплексная работа продолжается и на сетевой инфраструктуре.

Уже отремонтировано около 6,3 тыс. км линий электропередачи, 135 подстанций и 1 253 распределительных пункта. Всего до конца года обновят свыше 17 тыс. км ЛЭП и более 3,4 тыс. распределительных пунктов. Из запланированных 377 км труб по республике уже готово 65 км теплосетей, работы активно ведутся еще на 278 км. Отставания от графика нет, - подчеркнуло правительство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау планируют увеличить мощности МАЭК и построить новую котельную.