В полиции Мангистау предупредили о новой схеме обмана с «коммунальщиками»

В Казахстане, в том числе в Мангистауской области, продолжают свою деятельность мошенники. Для того, чтобы выманить персональные данные, они представляются сотрудниками коммунальных служб, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

В последнее время мошенники представляются сотрудниками коммунальных служб и звонят жителям. Их цель — получить доступ к вашим персональным данным или банковским счетам.

Обычно мошенники используют такие предлоги:

необходимо зарегистрировать или проверить тепло- или электросчетчик;

вы оставляли заявку;

нужно обновить документы;

у вас есть задолженность;

мы оформим льготу.

После этого они просят назвать SMS-код, который приходит на телефон. Получив SMS-код, мошенники могут попытаться войти в банковское приложение, получить доступ к аккаунтам на государственных сервисах или совершить незаконные действия от вашего имени.

«Чтобы защитить себя, проверьте, кто именно звонит, никому не сообщайте SMS-коды, данные банковской карты, CVV-код и личную информацию. Прекратите разговор и самостоятельно позвоните по официальному номеру организации. Не устанавливайте приложения и не переходите по ссылкам по указанию незнакомых людей. Напоминаем: представители коммунальных служб никогда не запрашивают у жителей SMS-коды по телефону», — сообщили в правоохранительных органах.

Если поступил такой звонок, следует немедленно прекратить разговор, не сообщать код, предупредить близких и при попытке мошенничества обратиться в полицию.

Например, в Актау мошенники обзванивают абонентов, представляясь сотрудниками «Энергосбыта», сообщают о плановой проверке электросчетчиков и просят назвать удобное время для визита мастера. Как рассказал один из жителей областного центра, такой звонок поступил ему утром буднего дня. Однако после того, как мужчина попросил подробнее рассказать об организации, звонивший бросил трубку.

«Соседи, будьте внимательны! Сегодня мне позвонили мошенники, представившись сотрудниками некого энергосбыта. Рассказывали о проверке электросчетчиков. Я им стал задавать встречные вопросы, которые их смутили. Мошенники не дремлют, предупреждайте своих родных и близких», - обратился житель к соседям в одном из домовых чатов.

Напомним, в конце июня пенсионерка по инструкции мошенников продала единственное свое жилье.