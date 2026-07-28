18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
476.75
541.59
6.06
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.07.2026, 13:07

В полиции Мангистау предупредили о новой схеме обмана с «коммунальщиками»

Общество 0 3 724 Ольга Максимова

В Казахстане, в том числе в Мангистауской области, продолжают свою деятельность мошенники. Для того, чтобы выманить персональные данные, они представляются сотрудниками коммунальных служб, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

Похожие новости

В последнее время мошенники представляются сотрудниками коммунальных служб и звонят жителям. Их цель — получить доступ к вашим персональным данным или банковским счетам.

Обычно мошенники используют такие предлоги:

  • необходимо зарегистрировать или проверить тепло- или электросчетчик;
  • вы оставляли заявку;
  • нужно обновить документы;
  • у вас есть задолженность;
  • мы оформим льготу.

После этого они просят назвать SMS-код, который приходит на телефон. Получив SMS-код, мошенники могут попытаться войти в банковское приложение, получить доступ к аккаунтам на государственных сервисах или совершить незаконные действия от вашего имени.

«Чтобы защитить себя, проверьте, кто именно звонит, никому не сообщайте SMS-коды, данные банковской карты, CVV-код и личную информацию. Прекратите разговор и самостоятельно позвоните по официальному номеру организации. Не устанавливайте приложения и не переходите по ссылкам по указанию незнакомых людей. Напоминаем: представители коммунальных служб никогда не запрашивают у жителей SMS-коды по телефону», — сообщили в правоохранительных органах.

Если поступил такой звонок, следует немедленно прекратить разговор, не сообщать код, предупредить близких и при попытке мошенничества обратиться в полицию.

Например, в Актау мошенники обзванивают абонентов, представляясь сотрудниками «Энергосбыта», сообщают о плановой проверке электросчетчиков и просят назвать удобное время для визита мастера. Как рассказал один из жителей областного центра, такой звонок поступил ему утром буднего дня. Однако после того, как мужчина попросил подробнее рассказать об организации, звонивший бросил трубку.

«Соседи, будьте внимательны! Сегодня мне позвонили мошенники, представившись сотрудниками некого энергосбыта. Рассказывали о проверке электросчетчиков. Я им стал задавать встречные вопросы, которые их смутили. Мошенники не дремлют, предупреждайте своих родных и близких», - обратился житель к соседям в одном из домовых чатов.

Напомним, в конце июня пенсионерка по инструкции мошенников продала единственное свое жилье.

 

1
22
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
В пентагоне акаунты взламывали, а наши службы не могут поймать хоть одного мошенника.
28.07.2026, 16:31
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь