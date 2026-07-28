Акимат Актау: ситуация на городских АГЗС остается стабильной

Городская администрация сообщает о сокращении очередей на автогазозаправочных станциях и наличии запаса сжиженного нефтяного топлива, передаёт Lada.kz .

Фото акимата Актау

По данным акимата, в Актау функционируют 136 АГЗС. По итогам мониторинга, проведенного 28 июля, услуги населению оказывают 33 автогазозаправочные станции. Запасы сжиженного нефтяного газа в городе составляют 302 тонны.

Для потребителей областного центра на июль выделили 5 760 тонн газа. Дополнительные 480 тонн для покрытия возросшего спроса поступили от АНПЗ и еще 216 тонн — от АО «СНПС-Актобемунайгаз».

В настоящее время поставки сжиженного нефтяного газа в город продолжаются.

«Очереди на автогазозаправочных станциях города заметно сократились. В частности, на АГЗС, расположенных в 16-м микрорайоне и микрорайоне Шыгыс, в очереди находятся от одного до трех автомобилей», — отметили в акимате.

Напомним, в июле автомобилисты вынуждены были выстаивать многочасовые очереди для того, чтобы заправить своего «железного коня». Власти объяснили отсутствие газа большим количеством транспорта с газобалонным оборудованием, в том числе транзитным и прибывшим из других регионов страны.