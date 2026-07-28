Более тысячи километров дорог в Мангистау проверят по международным стандартам безопасности

В Мангистау более тысячи километров республиканских автомобильных дорог проверят на безопасность. Об этом сообщили в Минтранспорта РК, передаёт Lada.kz .

Проверка дороги. Иллюстративное фото из архива

Масштабный проект по аудиту и инспекции безопасности автомобильных дорог с применением современных международных подходов к оценке дорожной инфраструктуры стартовал в Мангистауской и Западно-Казахстанской областях.

В Мангистауской области обследованию подлежат 1 030 километров дорог. Специалисты АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт» проанализируют геометрические параметры трасс, расстояние видимости, состояние дорожного покрытия, разметку, дорожные знаки, барьерные ограждения, обочины, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, перекрестки и примыкания. Также специалисты определят участки, где необходимы дополнительные инженерные решения. Все эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения.

При проведении работ будет использован международный опыт в области управления безопасностью дорожной инфраструктуры. В основу методики положены разработки Центра транспортных исследований CDV (Centrum dopravního výzkumu) в городе Брно (Чешская Республика) — одного из ведущих научно-исследовательских центров Европы в сфере транспортной безопасности.

По итогам обследования для каждого участка, требующего дополнительных мер, подготовят инженерные рекомендации. Все выявленные особенности привяжут к географическим координатам. В результате сформируют единую цифровую базу данных и карту участков, которым необходимо уделить первоочередное внимание.

По словам специалистов, применение международного опыта позволит перейти от устранения отдельных недостатков дорожной инфраструктуры к системной оценке факторов, влияющих на безопасность движения. Такой подход широко используется в мировой практике и становится основой для принятия эффективных инженерных решений при развитии и эксплуатации автомобильных дорог.