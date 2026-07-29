Антитеррористические учения проходят в Мангистау: жителей призвали не паниковать

Сегодня в одном из районов проводятся антитеррористические учения «Антитеррор-2026». Жителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в акимате Каракиянского района

Антитеррористические учения «Антитеррор-2026» провоходят сегодня, 29 июля, на территории Каракиянского района.

В связи с проведением мероприятий жителей просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и не препятствовать действиям сотрудников государственных органов, задействованных в учениях.

В акимате района напомнили, что в соответствии со статьей 443 КоАП РК неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет административную ответственность в виде штрафа в размере 5 МРП (21 625 тенге).