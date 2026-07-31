Жителей Мангистау предупредили о масштабных военных учениях на Каспии

В нашем регионе пройдут стратегические командно-штабные учения. В связи с этим жителей и гостей региона просят не посещать районы проведения практических мероприятий и сохранять спокойствие, сообщает Lada.kz .

Фото Актауского гарнизона, улучшенное с помощью ИИ

Как сообщили в Актауском гарнизоне, стратегические командно-штабные учения «Батыл Тойтарыс - 2026» пройдут с 15 по 30 сентября.

В ходе учений военнослужащие выполнят комплекс мероприятий боевой подготовки. Практические действия пройдут в том числе на отдельных участках побережья и в казахстанском секторе Каспийского моря.

Жителей и гостей Мангистауской области призвали сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и не посещать районы проведения практических мероприятий.

Учения будут проходить в районе села Курык и в местности Кызылкум.

Напомним, учения «Антитеррор-2026» проходили в минувшую среду, 29 июля, на территории Каракиянского района.