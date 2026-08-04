В Бейнеу осудили иностранца за попытку провоза через границу дизельного топлива

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Как установлено в Бейнеуском районном суде, 9 июля 2026 года в ходе пограничного контроля на таможенном посту «Тажен» иностранный гражданин П., следуя из Казахстана в Узбекистан, попытался незаконно перевезти дизельное топливо в дополнительном баке емкостью 95 литров, не предусмотренном заводской конструкцией транспортного средства.

Напомним, из Казахстана запрещено вывозить нефтепродукты автомобильным и железнодорожным транспортом. Пересекать границу на автомобиле разрешено только с топливом, находящимся в штатном заводском баке.

Иностранца обвинили в правонарушении по статье 545 КоАП РК (несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза).

Санкцией данной статьи предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 15 МРП (64 875 тг) с конфискацией товара, являющегося непосредственным предметом правонарушения. Постановлением суда П. признан виновным. Его оштрафовали на 64 875 тенге.

Согласно данным пограничников, только с 1 по 21 июля текущего года в пунктах пропуска зафиксировано 1342 попытки незаконного перемещения горюче-смазочных материалов объемом более 112 тонн.