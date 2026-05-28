Скандал в поликлинике Актау: мужчину увезли на скорой и оштрафовали

Сергей Кораблев

Ранее устроивший скандал в поликлинике №2 из-за отказа в оформлении инвалидности житель Актау Нурым Игиликов рассказал, что ему стало плохо прямо перед судом. Мужчину доставили в больницу, а позже оштрафовали, сообщает Lada.kz.

Фото предоставил Нурым Игиликов

Сегодня Нурым Игиликов должен был участвовать в судебном заседании по делу о скандале в поликлинике. По словам мужчины, врачи пришли в суд вместе с юристами.

Как рассказал мужчина, ночью у него сильно болело сердце, из-за чего ему пришлось принимать медикаменты. Перед судом его состояние ухудшилось, и он вызвал скорую помощь. Мужчину доставили в приемный покой Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Когда меня забирала скорая, в приемный покой позвонило их руководство и потребовало проверить меня на наличие наркотических веществ и сделать УЗИ сердца. Я отказался. Теперь, как мне стало известно, ищут данные моей жены и детей, чтобы проверить, не состоим ли мы на учете в наркологии. Якобы я психически неуравновешен, - заявил Нурым Игиликов.

По словам мужчины, он написал заявление на врачей за клевету после обвинений в том, что он якобы пришел в поликлинику с оружием и угрожал медикам. Также в заявлении указано, что сотрудники поликлиники снимали его на видео без согласия. Кроме того, Нурым требует проверить слова медсестры, которая, по его утверждению, заявила: «Если умрет - пусть умирает».

Пускай они ответят по закону, даже если я так и не получу инвалидность, - сказал он.

Нурым Игиликов также считает, что врачи неправильно поставили его на учет.

Ошибка врачей в том, что меня поставили на учет по давлению, а не по стенокардии. С понедельника я практически не сплю, давление постоянно поднимается. У меня депрессия, я психологически устал, - рассказал мужчина.

В итоге судебное заседание прошло в онлайн-формате. Суд признал Нурыма Игиликова виновным в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере 86 500 тенге.

Я сказал судье, что у меня нет возможности оплатить штраф, потому что меня даже на работу не берут. Но судья настоял. Я не отрицаю, что устроил скандал и нарушил закон, но медики сами довели меня до такого состояния, - заявил житель Актау.

Напомним, ранее Нурым Игиликов рассказывал, что после инфаркта не может добиться инвалидности.

Позже в соцсетях распространилось видео скандала, произошедшего в поликлинике №2.

В администрации медучреждения предоставили официальный комментарий.

После мужчина рассказал свою версию скандального инцидента.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь