Скандал в поликлинике Актау: мужчину увезли на скорой и оштрафовали

Ранее устроивший скандал в поликлинике №2 из-за отказа в оформлении инвалидности житель Актау Нурым Игиликов рассказал, что ему стало плохо прямо перед судом. Мужчину доставили в больницу, а позже оштрафовали, сообщает Lada.kz .

Фото предоставил Нурым Игиликов

Сегодня Нурым Игиликов должен был участвовать в судебном заседании по делу о скандале в поликлинике. По словам мужчины, врачи пришли в суд вместе с юристами.

Как рассказал мужчина, ночью у него сильно болело сердце, из-за чего ему пришлось принимать медикаменты. Перед судом его состояние ухудшилось, и он вызвал скорую помощь. Мужчину доставили в приемный покой Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Когда меня забирала скорая, в приемный покой позвонило их руководство и потребовало проверить меня на наличие наркотических веществ и сделать УЗИ сердца. Я отказался. Теперь, как мне стало известно, ищут данные моей жены и детей, чтобы проверить, не состоим ли мы на учете в наркологии. Якобы я психически неуравновешен, - заявил Нурым Игиликов.

По словам мужчины, он написал заявление на врачей за клевету после обвинений в том, что он якобы пришел в поликлинику с оружием и угрожал медикам. Также в заявлении указано, что сотрудники поликлиники снимали его на видео без согласия. Кроме того, Нурым требует проверить слова медсестры, которая, по его утверждению, заявила: «Если умрет - пусть умирает».

Пускай они ответят по закону, даже если я так и не получу инвалидность, - сказал он.

Нурым Игиликов также считает, что врачи неправильно поставили его на учет.

Ошибка врачей в том, что меня поставили на учет по давлению, а не по стенокардии. С понедельника я практически не сплю, давление постоянно поднимается. У меня депрессия, я психологически устал, - рассказал мужчина.

В итоге судебное заседание прошло в онлайн-формате. Суд признал Нурыма Игиликова виновным в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере 86 500 тенге.

Я сказал судье, что у меня нет возможности оплатить штраф, потому что меня даже на работу не берут. Но судья настоял. Я не отрицаю, что устроил скандал и нарушил закон, но медики сами довели меня до такого состояния, - заявил житель Актау.

