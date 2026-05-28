«Меня выставили психом»: после скандала в поликлинике житель Актау ждет суда

Местный житель Нурым Игиликов, устроивший дебош в кабинете врача городской поликлиники №2, заявил, что уже год не может добиться оформления инвалидности после перенесенного инфаркта и операции на сердце. Мужчина утверждает, что стал жертвой провокаций и теперь ему грозит арест или штраф. Он рассказал корреспонденту Lada.kz свою версию скандального инцидента.

Фото предоставил Нурым Игиликов

По словам мужчины, с 19 по 25 мая он проходил реабилитацию в клинике «Sofie MedGroup» после перенесенного инфаркта и операции на сердце. Сразу после выписки он связался с терапевтом, чтобы узнать, какие документы необходимо собрать для оформления инвалидности.

Она мне сказала, что было указание не давать мне инвалидность, потому что я ранее пожаловался на бездействие врачей в управление здравоохранения и прокуратуру. А врач-кардиолог даже звонила в клинику и просила не выдавать мне выписку, но там отказались, так как это нарушение, - утверждает Нурым Игиликов.

Мужчина также заявил, что врач без его согласия сфотографировала медицинскую выписку, выданную ему в Астане, и отправила ее знакомому, подозревая подделку документов.

Во время конфликта в кабинете врача Нурым Игиликов разбил зеркало. По его словам, его спровоцировали насмешками и издевательствами.

Они говорили, что я постоянно хожу сюда, будто прописан в поликлинике. Я потребовал позвать руководство. В итоге ударил кулаком по зеркалу. Когда рука была вся в крови, мне даже помощь не оказали, - рассказывает мужчина.

После инцидента персонал вызвал полицию. Нурым Игиликов утверждает, что в участковом пункте извинился за произошедшее и согласился восстановить разбитое зеркало. Однако позже, по его словам, на него написали заявление, обвинив в угрозах врачам и намерении поджечь больницу.

Такого не было. Я сказал, что сам себя порежу и подожгу, если не добьюсь справедливости. А меня выставили психом, - говорит он.

Мужчина отмечает, что ежемесячно тратит около 75 тысяч тенге на лекарства. При этом официальной инвалидности у него нет, а устроиться на работу он не может.

У меня семеро детей. Я хочу получить инвалидность законно. Мне рассказывали, что люди платят по 50-100 тысяч тенге за оформление. У меня таких денег нет, - заявил он.

По словам Нурыма Игиликова, вечером 26 мая его доставили в полицию, где допрашивали до 02:00 часов ночи. В отношении него составлен протокол по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Ему может грозить штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге) или арест до 15 суток.

В администрации городской поликлиники №2 корреспонденту Lada.kz после инцидента сообщили, что готовы принять мужчину для прохождения необходимого обследования, связанного с оформлением инвалидности.

