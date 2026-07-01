На набережной Актау презентовали этноаул «Сделано в Мангистау»

На побережье Каспийского моря в Актау состоялась презентация этноаула «Сделано в Мангистау», созданного для популяризации истории, культуры и национальных традиций региона, сообщает Центр социальных коммуникаций.

фото ЦОК Мангистауской области

В мероприятии приняли участие представители туристической отрасли, туроператоры, жители областей и гостей города.





По словам основателя этноаула Рысгуль Естай, главная цель проекта — познакомить не только туристов, но и подрастающее поколение с богатым культурным наследием и традициями казахского народа, способствуя сохранению национальных ценностей.

«Основная цель открытия этноаула — широкая популяризация казахских традиций. каждая традиция — это духовное достояние народа. Здесь описаны особые обряды, сопровождающие человека с момента рождения и на протяжении всей жизни. Кроме того, именно на этой площадке впервые в Актау будет организована ночная ярмарка. Таким образом, этнолаул ежедневно будет способствовать развитию культурных пространств с национальным колоритом», — отметила Рысгуль Естай.

В рамках церемонии открытия гости угостили казахским даларханом, а также провели один из национальных обрядов — тусаукесер. Рядом с юртами была организована выставка-ярмарка изделий народных мастеров и национальной продукции.

Посетители этноаула смогут познакомиться с бытом и традициями казахского народа, отдохнуть в юртах, оформленных в национальном стиле, попробовать блюда казахской кухни и выпить чай, а также принять участие в мастер-классах по народным ремеслам. Кроме того, здесь на постоянной основе будут внедрены обряды древних казахских обрядов, таких как бесікке салу и тусаукесер.

Проект «Сделано в Мангистау» направлен на популяризацию культурного наследия Мангистау, развитие туристического потенциала региона и продвижение мировых цен среди казахстанских и иностранных туристов.