Поход к урологу в Актау закончился слезами: жалоба пациентки

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О ситуации, произошедшей с ней в медицинском учреждении, жительница Актау рассказал в Threads. Как добавила автор сообщения, перед поездкой в приемный покой, она заранее позвонила в колл-центр и описала симптомы, и ей сказали, что с такой серьезной ситуацией нужно приехать и показаться к врачу. Однако вместо помощи они получила хамское отношение.

«Спасибо урологу многопрофильной больницы в Актау. Меня направили на осмотр к врачу, так как у меня подозрение на хронический цистит. Мочеиспускание было с кровью, мне было очень больно, и сейчас больно, я не могу спать. Обратилась за помощью, на что он мне сказал: «Ты сама виновата», «Что пришла в 4 часа ночи», намекал, что мне делать нечего, это не ЧП. Выписал мне для виду те же лекарства, которые я уже пила, и я сказала прямым текстом, что они мне не помогают. Он мог бы просто сказать в нормальной форме, что ничем не может помочь. (…) Я просила прописать что-то, чтобы я могла поспать без боли. В открытую начал мне хамить, я заплакала и ушла. Что за отношение такое? Зачем грубостью доводить больного человека до слез?», — пишет жительница Актау.

Издание Lada.kz обратилось за комментарием в пресс-службу МОМБа, однако запрос по данной ситуации был проигнорирован и за прошедшие три дня комментариев не поступило.