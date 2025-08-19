18+
19.08.2025, 15:32

Меньше сахара и жира: школы Мангистау перейдут на новый формат питания

Образование 0 871 Наталья Вронская

С 1 сентября 2025 года во всех школах страны вступает в силу новый стандарт питания для учащихся. Обновленные требования направлены на обеспечение безопасного, качественного и сбалансированного питания для школьников. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Баян Сатканбаева на брифинге в региональном Центре общественных коммуникаций, передает Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

По словам Баян Сатканбаевой, теперь в школьных столовых снизят содержание соли, сахара и жиров, а количество овощей и фруктов в рационе увеличат. Полностью исключат продукты, признанные ненатуральными и вредными для здоровья.

Вместо сладких газированных напитков детям будут предлагать полезные альтернативы: негазированную воду, молоко, айран, фруктовый чай и компот. Предусмотрены и особые условия для школьников с диетическими ограничениями или аллергией. Для малокомплектных школ, где отсутствует пищеблок, введены отдельные требования.

Начальник отдела областного управления здравоохранения Замзагуль Кубенова отметила, что впервые в школьных столовых будет применяться показатель «индекс несъедобности». Он позволит отслеживать, какие блюда дети чаще оставляют нетронутыми, и корректировать меню.

Новый подход является не просто мерой по охране здоровья школьников, но и частью национальной стратегии, направленной на формирование здорового будущего всего общества. Теперь не только меню, но и санитарное состояние школьных столовых будет находиться под постоянным строгим контролем. Это обеспечит эффективное внедрение стандарта и устойчивость достигнутых результатов. Обновленный подход к школьному питанию станет неотъемлемой частью укрепления здоровья населения и устойчивого развития Казахстана, - сообщила она.

Реализация стандарта будет сопровождаться усилением контроля за качеством продукции и санитарным состоянием объектов школьного питания.

Напомним, в сентябре прошлого года в общеобразовательной школе №8, расположенной в жилом массиве Бесшокы Мунайлинского района, зарегистрировано групповое пищевое отравление. Позже у работников столовой учебного заведения выявили стафилококк.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

Читайте также интервью Lada.kz со специалистом в сфере санитарии Асимой Жарылгасовой, которая назвала главные угрозы здоровью детей, получающих горячее питание в школе.

