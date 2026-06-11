Более 300 выпускников Мангистау претендуют на «Алтын белгі»

В школах Мангистауской области подвели предварительные итоги 2025-2026 учебного года. На получение знака «Алтын белгі» претендуют 318 выпускников, еще 668 одиннадцатиклассников и 834 учащихся 9-х классов рассчитывают получить аттестаты с отличием. Об этом на брифинге в региональном Центре общественных коммуникаций сообщила заместитель руководителя областного управления образования Акбопе Искалиева, передает Lada.kz .

фото ЦОК Мангистауской области

По ее словам, сегодня в регионе работают 737 организаций образования, где обучаются 267 464 ребенка. В 216 общеобразовательных школах знания получают свыше 193 тысяч учеников. В этом году 9-й класс окончили 16 179 школьников, а выпускниками 11-х классов стали 10 065 человек.

Государственная итоговая аттестация для одиннадцатиклассников проходит со 2 по 15 июня, а учащиеся 9-х классов завершили экзамены 11 июня. Аттестаты девятиклассникам вручат уже 16 июня, выпускникам школ – 18 июня.

Как отметила Акбопе Искалиева, более 9,5 тысячи выпускников подали заявки на участие в Едином национальном тестировании. Первую попытку сдачи ЕНТ уже использовали 3891 человек.

В течение учебного года школьники региона активно участвовали в республиканских и международных олимпиадах, научных конкурсах и интеллектуальных соревнованиях, демонстрируя высокие результаты.

Положительная динамика сохраняется и в сфере дошкольного образования. В настоящее время в 460 детских садах региона воспитываются 50 660 детей. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до шести лет составляет 100 процентов, а в категории от двух до шести лет достиг 94,5 процента. До конца года этот показатель планируют увеличить до 97,5 процента.

Для решения вопроса доступности дошкольного образования с начала года в регионе открыли 16 новых детских садов на 1408 мест, еще шесть дошкольных учреждений расширили свои мощности на 161 место. В общей сложности создано 1569 новых мест, а до конца года планируется открыть еще около 1300.

При этом все услуги по постановке в очередь и выдаче направлений в детские сады полностью автоматизированы и осуществляются через информационную систему Indigo-24.kz.

Продолжается и развитие школьной инфраструктуры. В 2025 году в Мангистауской области введены в эксплуатацию 13 школ в рамках национального проекта «Келешек» общей вместимостью 12 600 ученических мест. Кроме того, за счет частных инвестиций в Тупкараганском районе построена школа на 1200 мест, а в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» открыты еще два объекта на 588 мест.

Благодаря новым образовательным учреждениям удалось существенно сократить количество школ с трехсменным обучением. Если ранее их было десять, то сегодня в регионе осталось всего три таких школы.

Ввод новых объектов позволил решить проблему трехсменного обучения в семи школах. Однако численность учащихся продолжает расти, и к 2030 году, по прогнозам, количество школьников в области достигнет почти 218 тысяч человек, - отметила Акбопе Искалиева.

Параллельно продолжается модернизация действующих учебных заведений. В 2026 году планируется реконструкция пяти школ – четырех в Актау и одной в Жанаозене.

Большое внимание уделяется и организации летнего отдыха детей. Из 183 138 учащихся 1-10 классов различными формами летней занятости охвачены 160 234 ребенка, что составляет 87 процентов от общего числа школьников.

Для школьников будут работать 94 пришкольных лагеря, шесть лагерей на побережье и 145 профильных площадок различной направленности.

По данным управления образования, около 177 тысяч детей примут участие в трудовых, творческих, спортивных, туристических и интеллектуальных мероприятиях. Кроме того, в рамках проекта «Познай свою страну» 200 школьников посетят Астану, Алматы, Караганду, Кокшетау и Костанай, а еще 300 ребят отправятся на экскурсии по историческим местам Мангистауской области.

На брифинге также сообщили, что в регионе продолжается работа по оценке качества образования. В этом году мониторинг знаний проходил с 30 апреля по 20 мая. В нем приняли участие 1995 учеников четвертых классов и 1690 девятиклассников из 56 школ области. Результаты исследования будут опубликованы в сентябре.

Кроме того, в рамках реализации Комплексного плана повышения качества образования на 2025-2029 годы в пилотных школах региона проводится ежеквартальное тестирование, организованное компанией Mediana Services Limited.

В ходе брифинга затронули и подготовку к новому учебному году. Кампания по приему детей в первые классы стартует 29 июня и продлится до 31 августа. Подать документы родители смогут как в электронном формате через систему АРМ ГУ, так и в бумажном виде.