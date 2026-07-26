В Актау родительница пожаловалась на невозможность зачислить ребенка в выбранную школу

Жительница Актау обратилась с жалобой на отсутствие возможности устроить своего ребенка в общеобразовательную школу №32. По ее словам, трое ее детей уже обучаются в этом образовательном учреждении, однако четвертого зачислить туда же не удалось. В городском отделении образования заявили, что школа переполнена, передает Lada.kz .

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Как рассказала горожанка, трое ее детей уже обучаются в школе №32, расположенной в 19 микрорайоне. Однако четвертого ребенка принять в это же учебное заведение не удалось. Она отметила, что семья специально приобрела жилье в этом районе, рассчитывая, что все дети смогут посещать ближайшую школу.

Женщина выразила недовольство тем, что при строительстве школы, по ее мнению, не была учтена численность жителей микрорайона. Также она попросила проверить информацию о количестве принятых учеников, предположив, что часть мест могли занять дети с временной регистрацией, тогда как постоянно проживающие в районе семьи не могут устроить своих детей в школу.

В городском отделе образования пояснили, что в настоящее время школа №32 полностью укомплектована, а ее проектная мощность исчерпана, поэтому прием новых учеников невозможен.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с действующими правилами министерства просвещения РК зачисление в государственные школы осуществляется только при наличии свободных мест. Поэтому ведомство не имеет законных оснований принимать учащихся сверх установленной проектной вместимости.

Для обеспечения права ребенка на получение образования семье были предложены другие общеобразовательные школы, расположенные недалеко от места проживания, где имеются свободные места.

В отделе образования также отметили, что в случае появления свободных мест в школе №32 вопрос о зачислении ребенка будет рассмотрен повторно в соответствии с требованиями действующего законодательства.