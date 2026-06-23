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22.06.2026, 19:42

«Законы, уплотняющие город»: жители Актау требуют отменить строительство спа-центра возле ЖК.

Обстоятельно и подробно 0 1 876 Сергей Кораблев

Жители 17 микрорайона выступили против строительства трехэтажного спа-центра рядом с жилым комплексом «City Park». Спорный участок расположен над инженерными коммуникациями, а история земли и изменения ее целевого назначения вызывают множество вопросов. Люди требуют вернуть территорию в государственную собственность и использовать ее для общественных нужд. Подробнее - в материале корреспондента Lada.kz.

Фото жителей 17 микрорайона
Фото жителей 17 микрорайона

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Жители дома №25 в 17 микрорайоне добиваются отмены строительства трехэтажного спа-центра, который планируют возвести рядом с жилым комплексом «City Park».

По словам представителей инициативной группы, изначально земельный участок выделялся под размещение мобильного павильона.

Согласно первоначальному проекту, объект должен был выглядеть следующим образом

Однако впоследствии его площадь была значительно увеличена, а целевое назначение изменено под капитальное коммерческое строительство.

Однако после реализации проекта внешний вид и параметры объекта изменились

Особое беспокойство у жильцов вызывает тот факт, что под спорным участком проходят важнейшие инженерные коммуникации - сети газоснабжения, водоснабжения и канализации, обслуживающие не только жилой комплекс, но и значительную часть микрорайона.

Как изменилась территория после строительства

Для нас это вопрос безопасности. Под землей проходят жизненно важные коммуникации. Любые работы или перенос сетей могут создать риски для всего микрорайона, - говорят жители.

После обращения горожан в прокуратуру была проведена проверка с участием сотрудников земельного кадастра. По словам жителей, в ходе обмера выяснилось, что границы спорного участка заходят примерно на три метра на территорию парковки жилого комплекса.

Жильцы также утверждают, что еще в 2019 году застройщик ЖК «City Park» официально оформил земельные участки под инженерные коридоры газопровода и сетей водоснабжения. Однако после окончания срока аренды эти территории, несмотря на наличие коммуникаций, были переданы под расширение коммерческого объекта.

Жители также заявляют о проблемах с коммунальной инфраструктурой уже сейчас.

Летом ощущается нехватка воды, зимой возникают вопросы по отоплению. Насосы для повышения давления нам пришлось устанавливать за собственный счет. Мы опасаемся, что появление еще одного коммерческого объекта только усугубит ситуацию, - отмечают жители дома №25.

Помимо строительства нового спа-центра, жители поднимают вопросы и по уже построенному рядом бизнес-центру. По их мнению, объект мог быть возведен с нарушением градостроительных и противопожарных требований. В частности, они обращают внимание на недостаточные противопожарные коридоры между зданиями, отсутствие достаточного количества парковочных мест и возможное превышение допустимой площади застройки.

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля ранее сообщили жильцам, что по объекту оформлены все необходимые разрешительные документы, включая архитектурно-планировочное задание, положительное заключение экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ. Оснований для внеплановой проверки в ведомстве не усмотрели.

В городском же отделе архитектуры жителям сообщили, что по спорному земельному участку исходные материалы для проектирования не поступали, а эскизный проект не был согласован. Более того, в официальном ответе указывалось, что рассматривается вопрос переноса участка на другую территорию и его возврата в государственную собственность.

По словам инициативной группы, прокуратура также проводит собственную проверку. Последняя встреча с представителями надзорного органа состоялась 11 июня. Жители утверждают, что в ходе проверки были выявлены отдельные нарушения, связанные с расширением земельного участка и возможным выходом существующего здания за установленные границы.

Теперь жители ждут официальных итогов проверки и обращаются к городским властям с требованием отменить решение о предоставлении участка под строительство спа-центра.

По мнению жителей, вместо очередного коммерческого объекта территория должна использоваться в интересах жителей микрорайона - под озеленение, благоустройство, детскую или спортивную площадку.

Развитие города должно учитывать интересы людей, которые здесь живут. Безопасность, комфорт и сохранность инженерной инфраструктуры должны быть приоритетом, - считают жители.

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