Спор соседей в Актау: законно ли курить на галерее дома

Местные жители интересуются – законно ли курить на галерее многоквартирного дома, если табачный дым попадает в квартиры соседей. Разъяснения по этому поводу дал адвокат Айбек Суюндуков, передает Lada.kz .

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Между соседями одного из галерейных домов в 4 микрорайоне возник конфликт из-за регулярного курения на общей галерее. Табачный дым проникает в соседние квартиры. После обращения в полицию заявителю сообщили, что запрет распространяется только на подъезды, а открытая галерея к ним не относится.

За разъяснениями корреспондент обратился к партнеру адвокатской конторы Omirbolat, Suyundukov & Assauova, адвокату Айбеку Суюндукову.

По словам адвоката, пункт 5 статьи 110 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» содержит перечень мест, где курение запрещено. В него входят образовательные и медицинские учреждения, объекты общественного питания, государственные органы, рабочие помещения, общественный транспорт, детские площадки, автозаправочные станции, а также подъезды многоквартирных домов.

При этом в классических галерейных домах отсутствуют закрытые подъезды. Поэтому само по себе курение на открытой галерее не образует состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 441 КоАП РК (Нарушение запрета потребления табачных изделий в местах, в которых законодательством Республики Казахстан он установлен). Санкция данной статьи влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (64 875 тенге).

Но это не означает, что курильщик полностью освобождается от ответственности.

Как пояснил Айбек Суюндуков, если человек выбрасывает окурки на галерею или во двор, загрязняя места общего пользования, его могут привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 434 КоАП РК за проявление неуважения к окружающим. Наказание предусматривает штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге) или привлечение к общественным работам на срок от 20 до 60 часов либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Также статья 441 КоАП предусматривает ответственность за курение именно в тех местах, где законодательством установлен прямой запрет. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 15 МРП (64 875 тенге), а при повторном нарушении в течение года – 20 МРП (86 500 тенге).

Что касается ситуации, когда табачный дым проникает в квартиры соседей, то, по словам адвоката, действующее законодательство не содержит прямого запрета на курение на открытых галереях. Подобные конфликты могут разрешаться в гражданско-правовом порядке, если удастся доказать нарушение прав соседей и причинение им существенных неудобств.