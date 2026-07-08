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08.07.2026, 11:29

Пищевые отравления летом: какие продукты опаснее всего и куда жаловаться в Мангистау

Лада TV 0 1 088 Аяулым Бейсенова

В жаркую погоду риск пищевых отравлений и кишечных инфекций в Мангистауской области значительно возрастает. Рассказываем, какие продукты чаще всего становятся причиной отравлений, как снизить риск и куда обращаться, если вы столкнулись с некачественной едой или антисанитарией, передаёт Lada.kz.

фото создано с помощью ИИ
фото создано с помощью ИИ

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Фастфуд, арбуз и горячая кукуруза. То, чем пестрит летнее меню, зачастую, совсем не рекомендуют к употребление санэпидемиологи. 

Жара создает благоприятные условия для быстрой порчи продуктов питания, что значительно повышает риск пищевых отравлений. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области рассказали, какие продукты представляют наибольшую опасность в теплое время года, как сегодня проводятся проверки объектов торговли и общественного питания, а также что делать потребителям в случае покупки некачественного товара.

По словам руководителя отдела контроля за объектами питания департамента Рахимаш Мельдибековой, летом наиболее рискованно не столько фрукты и ягоды, сколькоготовауюпродукцияю. В первую очередь это фастфуд, роллы, пицца, блюда с доставкой и другие продукты, требующие строгого соблюдения температурного режима и сроков хранения.

Даже качественная продукция может стать опасной, если нарушены условия транспортировки или хранения. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на сроки годности, внешний вид товара и соблюдение температурного режима в местах продажи.

Отдельную обеспокоенность вызывают бюджетные точки общественного питания и популярные комбо-наборы, включающие сразу несколько видов готовых блюд.

По словам специалистов, низкая цена не всегда означает нарушение требований, однако именно при реализации такой продукции особенно важно соблюдать санитарные нормы. Санэпидемиологи говорят, что их проверки показывают, что у  работников общепита нередко отсутствуют медицинские книжки, а бывали случаи, что они и вовсе являлись носителями кишечной инфекции. 

В департаменте также напомнили, что сегодня санитарные службы не проводят массовые плановые проверки всех магазинов и кафе. Государственный контроль осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. Плановые проверки проводятся только в предусмотренных законом случаях, а внеплановые — при наличии оснований, в том числе после обращений граждан.

Куда жаловаться, если вы столкнулись с отравлением или некачественными продуктами, как уменьшить риск отравления арбузом и другими продуктами питания и почему не стоит покупать на пляжах кукурузу и пирожки, смотрите в нашем видеорепортаже. 

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